Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki ahlak dışı hareketine CHP’den destek: Bu vücut dilidir

Kılıçdaroğlu konuşmasının bir bölümünde AK Parti sıralarına döndü ve ahlak dışı bir el hareketi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi ise AK Parti grubunun tepkisini çekti.

CHP AHLAKSIZLIĞIN ARKASINDA!

Tepkilerin ardından Meclis Başkanı görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun ahlak dışı hareketine arka çıktı.