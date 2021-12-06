Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki ahlak dışı hareketine CHP'den destek: Bu vücut dilidir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de yaptığı ahlak dışı el hareketi büyük tepki çekmişti. CHP'lilerse Kılıçdaroğlu'na destek verme yarışına girdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Bütçesi görüşmelerinde kürsüye çıktı ve açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu konuşmasının bir bölümünde AK Parti sıralarına döndü ve ahlak dışı bir el hareketi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi ise AK Parti grubunun tepkisini çekti.
CHP AHLAKSIZLIĞIN ARKASINDA!
Tepkilerin ardından Meclis Başkanı görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun ahlak dışı hareketine arka çıktı.
GENEL AHLAK KURALLARINA AYKIRI, UTANDIM
AK Parti Grup başkanvekili Mahir Ünal, konuma bittiğinde söz aldı ve "Bir genel başkan Meclis'te genel ahlak kurallarına aykırı olarak hareket etmiştir. İçtüzük göre, kaba ve yaralayıcı sözler sarp etmek yasaktır diyor. Kınama cezasını gerektiriyor... Çocuklardan bahsediyor. Bizi izleyen hanımefendiler, çocuklar, çocukların ve kendi adıma yapılan hareketten utandım. Kınama cezası verilmesini istiyoruz" dedi.
Genel Kurulu yönetim TBMM Başkanı Mustafa Şentop oturduğu yerden böyle bir hareket yapılmışsa görme ihtimali bulunmadığı, görüntüleri izleyeceğini belirterek oturuma ara verdi. Şentop, grup başkanvekillerini de toplantıya çağırdı.
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL'DEN TRAJİKOMİK AÇIKLAMA
Verilen aradan sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir açıklama yaptı. Özel, "Sayın Genel başkanımız 'borç sırtımıza yüklendi' derken eliyle elinin sırtına vurarak anlamı güçlendirecek şekilde hareket etmiştir. Vücut dilinin, hiçbir gruba, kuruma, Meclis'e ve kişiye yönelik olmadığı, kürsü konuşmalarında kullandığı vücut dilenden bağımsız olmadığını ifade ederiz" açıklaması yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar...
- Esra Erol'daki Fatma kimdir, kaç yaşında? Esra Erol Fatma nereli? İşte hayatı...
- 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvurular...
- Son dakika | "Attila Szalai Chelsea'ye transfer oldu" iddiası
- Asgari ücret zammı 2021'de ne zaman açıklandı? Asgari ücret geçen yıl ne zaman açıklanmıştı?
- Hyundai Casper Türkiye'ye ne zaman gelecek? Hyundai Casper Türkiye satışı başladı mı, ne zaman?
- Memur ve memur emeklisine görülmemiş zam! Yeni maaşlar belli oldu! Yüzde 30 ile 35 arasında artış ve 3600 ek gösterge...
- Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, gözaltına alındı mı?
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. ve son toplantı ne zaman?
- Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…
- Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor?