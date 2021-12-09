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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "merkez sağ" engeli! İYİ Parti neden karşı çıkıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına merkez sağ engeli! İYİ Parti neden karşı çıkıyor?

İYİ Parti yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına merkez sağ seçmen desteklemez endişesi ile karşı çıkıyor. Önümüzdeki günlerde CHP yönetimi anket yaptırarak özelikle merkez sağın nabzını tutacak. Kılıçdaroğlu bunu aşabilecek mi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İlter Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardıkları:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusu bir süredir Millet İttifakı'nın gündeminde. En son İYİ Partili Koray Aydın'ın yaptığı "Kazanacak adayı destekleriz" açıklaması tartışmaları alevlendirdi.

İYİ Parti, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkez sağ seçmenin oy alamayabileceğini düşünerek adaylığa temkinli yaklaşıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da bu durumun farkında ve geçtiğimiz günlerde "helalleşme" adı altında 28 Şubat'ın mağdurlarıyla "helalleşeceğiz" dedi. En son yapılan kurultayda da başörtülü birini PM'ye almıştı.

Yine geçtiğimiz günlerde "başörtülü bir bakan olabilir" diyerek merkez sağ seçmene yönelik stratejik adımlar atıyor. Tüm açıklamalardan sonra CHP'nin sağ seçmene yönelik stratejik hamlelerini test etmek için anket çalışması yapılacak.

Bunda sonra yine adaylık konusu gündeme gelecektir. İYİ Parti ise merkez sağdan da oy alabilecek bir aday çıkılmasının daha doğru olduğunu düşünüyor ve İstanbul ve Ankara seçimlerini örnek gösteriyor."

ABDULLAH GÜL'ÜN ÇATI ADAYLIĞI YİNE MASADA

Öte yandan muhalefet medyasında ve kulislerinde son günlerde Abdullah Gül ismi de gündeme geldi. Gül'ün çatı adaylığına bu kez Akşener'in onay verdiği iddia ediliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de, Abdullah Gül iddialarını duyduğunu, adaylığının konuşulduğunu ifade etmişti. Zira Millet İttifakı'na katılmasına kesin gözü ile bakılan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de Abdullah Gül'e yeşil ışık yakıyor.

KRİZ TIRMANIYOR! KORAY AYDIN: KAZANACAK BİR ADAY OLMALI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizim bir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı, adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa bu şartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar. Kazanmama riski anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, o bakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'ye yapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz" yorumunda bulunmuştu.

CHP'DEN KORAY AYDIN'A TEPKİ: GEREKSİZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Koray Aydın'ın çıkışına sert bir yanıt verdi. Öztrak şunları söyledi:

Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıklamaları nettir, tevil götürmez.

CHP'NİN TEPKİSİNE RAĞMEN İYİ PARTİ'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: RİSKSİZ ADAY OLMALI

Bugün de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." dedi.

Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

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