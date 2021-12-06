CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şirazeyi kaydırdı: Gazi Meclis'te ahlak dışı el hareketi!
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'te skandal bir harekette bulundu. TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında partisinin adına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi büyük tepki çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı ahlaksız el hareketi büyük tepki çekti.
"BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞIN KALMIŞTI"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Varank, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ GRUBU TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketine tepki göstererek tüzük gereği kınama cezası verilmesini talep etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görüntüleri izlemek için 5 dakika ara verdi.
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