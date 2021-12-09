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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber’de

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, TBMM'de el hareketi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16'ncı konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Toplantıyla ilgili tüm detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamenter asamblesi bu. Daha önce 2019'da Fas'ta yapılmıştı. Normalde yılda bir yapılıyor ama salgın dolayısıyla yapılamadı.

DÖNEM BAŞKANLIĞINI TÜRKİYE ÜSTLENECEK

Tunus alacaktı, Tunus'taki siyasi gelişmeler sebebiyle Tunus Parlamentosu'nun toplantıyı yapabilme ihtimali kalmadı. Bu bakımdan başka ülkelerin de talebiyle Türkiye'nin yapması yönünde bir karar alındı. Biz de talip olduk. Bu konferansı yarın yapacağız. Dönem başkanlığını Türkiye olarak biz üstlenmiş olacağız.

TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ ATAĞI

Çok dinamik bir uluslararası ilişkiler süreci yaşanıyor dünyada. Hatta belli bir ülkeye karşı bir tavırdan ziyade her olay karşısında yeni bir tavır geliştirmek ve yeni bir politika üretme mecburiyetiyle karşı karşıyayız.

Her ülkeye sürekli hasım olma durumu yok artık.

Ortak noktalara odaklanarak fikir ayrılıkları görüşülmeli.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE GERGİNLİK

Kavga görüntülerinin parlamentolarda olmaması gerekiyor. TBMM'nin kimliğine yakışmıyor, milletvekillerini uyardım.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA EL HAREKETİ TEPKİSİ

Milletimiz tarafından hoş karşılanmadığını ifade etmem lazım. Yanlış bir hareket yaptığı zaman insanın da onu telafi edecek bir tavır içerisine girmesi lazım. Bunlar hoş geil. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Yapan kişinin telafi edecek tavır içine girmesi lazım.

KATİL TERÖRİST HDP'Lİ VEKİLİN EVİNDE

Soruşturma devam ediyor. Fezleke Meclis'e gelebilir. Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde adımlar atılabilir.

Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Telafi... KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: TELAFİ...

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