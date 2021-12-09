Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber’de

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16'ncı konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.





Toplantıyla ilgili tüm detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamenter asamblesi bu. Daha önce 2019'da Fas'ta yapılmıştı. Normalde yılda bir yapılıyor ama salgın dolayısıyla yapılamadı.

DÖNEM BAŞKANLIĞINI TÜRKİYE ÜSTLENECEK

Tunus alacaktı, Tunus'taki siyasi gelişmeler sebebiyle Tunus Parlamentosu'nun toplantıyı yapabilme ihtimali kalmadı. Bu bakımdan başka ülkelerin de talebiyle Türkiye'nin yapması yönünde bir karar alındı. Biz de talip olduk. Bu konferansı yarın yapacağız. Dönem başkanlığını Türkiye olarak biz üstlenmiş olacağız.