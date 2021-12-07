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Gazi Meclis'te utandıran el hareketi! Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Gazi Meclis’te utandıran el hareketi! Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?

CHP Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde söz aldı ve konuşması sırasında eline hakim olamayıp tüm Türkiye’yi utandıran bir harekete imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki bilinçli yapılan hareketler mi bunlar? el hareketini yaptı özür de dilemedi, amaçları ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın açıklamaları şöyle:

"Herkes kendine yakışanı yapar. Kemal Kılıçdaroğlu'da kendine yakışanı yapmıştır. İlk başkan olduğu dönemlerde mitinglerde çok çirkin cümleler kullanmıştı. Toplum hangi sözün kime yakıştığını gayet iyi biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu kimseyi şaşırtmadı.

CHP kesinlikle Atatürk'ün partisi değildir. Atatürk yeniden gelse bunları denize dökerdi. Atatürk'ün her düşüncesine herkes katılmayabilir ama Atatürk'ün bir ilke ve duruşu büyüm bir vatan sevgisi vardı. Bugün CHP onunla aynı düşünüyor demek Atatürk'e haksızlıktır.

Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi felakete sürükleyeceğini her yerde söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin geleceği için tehlikeli adımlar atıyor. Mesele siyaset değil burada iktidarlar değişebilir ama Türkiye'nin suriye ve Irak'a döndürme projesinin yürütücü olarak görüyorum ben kendisini. Bilinçli şekilde oraya getirildiğini düşünüyorum.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bunların hepsi birer sunucu. Kimin aday olduğunu bunlar ellerine verilen zarfla öğrenecekler tıpkı yarışma programlarında olduğu gibi. Bunlar adaylarını kesinlikle böyle öğrenecekler. Bizim üstünde durmamız gereken konu budur. Türkiye Cumhuriyeti devleti dışarıdan yönetilmemelidir.

Ben bir siyasetçi değil vatandaş olarak konuşuyorum. Bizim ülkemiz tüm partilerden daha üstündür. Parti düşünceleri içerisinde bazı şeyleri görmeden hareket edersek ülkemize zarar veririz. Türkiye'de yerli ve milli siyasetçiler gerçekten çok zorlanıyor. Kendi ülkemize sahip çıkmak zorundayız."

Utandıran el hareketi! Amacı ne? UTANDIRAN EL HAREKETİ! AMACI NE?

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