Gazi Meclis’te utandıran el hareketi! Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?

Ben bir siyasetçi değil vatandaş olarak konuşuyorum. Bizim ülkemiz tüm partilerden daha üstündür. Parti düşünceleri içerisinde bazı şeyleri görmeden hareket edersek ülkemize zarar veririz. Türkiye'de yerli ve milli siyasetçiler gerçekten çok zorlanıyor. Kendi ülkemize sahip çıkmak zorundayız."

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