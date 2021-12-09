09 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor? Çarpıcı sözler: Bir Kılıçdaroğlu klasiği! Onu koltuğa oturtanlar…
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı skandal el hareketi hakkında ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine yaptığı çirkin hareketi savundu. Peki Kılıçdaroğlu neden özür dilemiyor? AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.