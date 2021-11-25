Mesele sadece ekonomi mi? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan?

Biz bu kurduğumuz ekonomik sistemle dünyada Çin ile birlikte büyüme gösteren bir ülkeyiz. Ama korona ve dünyadaki üretimin azalması nedeniyle vatandaşımıza olumsuz yansımaları oldu. Biz bunları görüyoruz. Bizim yapmak istediğimiz şey bu yansımaları en aza indirmek. Vatandaşımızı dünyadaki yoksullaşmadan kurtarmaya çalışmak ve var olan sorunları ortadan kaldırmak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN