Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası belli oldu

9.5 TL OLMALI

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, TL'ye karşı nasıl bir manipülasyon yapıldığını gözler önüne serdi. Brooks, doların adil değerinin 9.50 TL olduğunu söyledi. Duayen yatırımcı Mark Mobius ise, kur kriziyle karşı karşıya kalan tek ülkenin Türkiye olmayabileceği yorumunu yaptı. Syz Group'un baş yatırım sorumlusu İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau ise Türkiye'nin temellerinin çok güçlü olduğunu söyledi.

ÇOK YÖNLÜ ÜRETİMDE TÜRKİYE SIRA ATLADI

HARVARD Growth Lab tarafından hesaplanan ve ülkelerin endüstriyel kapasiteleri ile üretim uzmanlığı (knowhow) seviyelerini gösteren "The Atlas of Economic Complexity" verilerine göre Türkiye'nin ekonomik komplekslik sıralamasındaki yeri yükseldi. 2000'de 56'ncı iken, 2019'a 40'ıncı sıraya çıkıldı.