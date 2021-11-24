Ekonomik saldırının arkasında kimler var? Faizlerin indirilmesi kimleri rahatsız ediyor?

Hükümetimiz bunu yüzde 15'lere çekerek önemli bir işe imza attı. Bizim isteğimiz faizlerin tek hanelere kadar düşmesidir. Dövizin yükselmesi piyasaları olumsuz etkiliyor. Ama bu savaştan millet olarak hep birlikte çıkacağız. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Türkiye batarsa kimseye bir faydası olmaz."

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