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Ekonomik saldırının arkasında kimler var? Faizlerin indirilmesi kimleri rahatsız ediyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Ekonomik saldırının arkasında kimler var? Faizlerin indirilmesi kimleri rahatsız ediyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritasına dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak nitelendirdiği yeni yolda üretim, yatırım, büyüme, ihracat ve istihdam odaklı adımlar önem kazanacak ve faiz sarmalından kurtulacak önemli adımlar atılacak. Peki Türkiye’nin bu savaşına kimler karşı çıkıyor? Kur ve döviz üzerinden kimler ekonomiye saldırıyor? Faiz lobisinin amacı ne? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç değerlendirdi.

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç'in açıklamaları:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomik kurtuluş savaşı' sözleri çok doğrudur. Şu son zamanlarda faizin indirilmesiyle dövizin yükselmesi hatta suni yükselmesi bunun kanıtıdır. Buradan anlaşılacağı üzere dış mihraklar ile bazı içerideki iş birlikçileri bu şekilde bir savaş açtı.

Burada ciddi bir mücadele var. Biz KOBİ'ler olarak halk olarak böyle bir savaşın olduğunu anlıyoruz. Üreten Türkiye kazanacaktır. Bu adımlar rant kesiminin önünü kesecektir. İşte buradan bunu net şekilde anlıyoruz.

Türkiye'yi kur, döviz ve enflasyon kıskacına almak isteyen dış güçlerin oynadıkları oyun ortada. Bunların içeride yandaşları da var. Neredeyse dolar 13 lira oldu diye zil takıp oynayacak bazı kesimler var. Bunların arasında önemli isimleri görünce hakikaten buna üzülüyoruz.

Burası bizim ülkemiz ve başka Türkiye yok. Dövizin yükselmesi Türkiye'ye fayda sağlamayacaktır. Faizin indirilmesi çok önemli bir hamledir. Faizlerin yüzde 19'dan yüzde 15'lere çekilmesi öncelikle KOBİ'leri sevindirmiştir. Üreten Türkiye'yi ve istihdamı artıracak yönde bir hamledir.

Hükümetimiz bunu yüzde 15'lere çekerek önemli bir işe imza attı. Bizim isteğimiz faizlerin tek hanelere kadar düşmesidir. Dövizin yükselmesi piyasaları olumsuz etkiliyor. Ama bu savaştan millet olarak hep birlikte çıkacağız. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Türkiye batarsa kimseye bir faydası olmaz."

Ekonomik saldırının arkasında kimler var? EKONOMİK SALDIRININ ARKASINDA KİMLER VAR?

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