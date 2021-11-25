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İstanbul'da sabah trafiği! Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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İstanbul’da sabah trafiği! Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay bölgeden aktardı.

İstanbul'da her sabah yaşanan manzara değişmedi.

İstanbullular yeni güne trafik yoğunluğu ile başladı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyesinde. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İSATNBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

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