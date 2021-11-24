Yeni nesil savaş aracı: Döviz! Ekonomik saldırılar nasıl yapılıyor?

Perkins, "Bu dünyada ciddi bir problemimiz var. Dünya çok narin bir durumda. Ve bizler onu ekonomik ve çevresel bir yıkıma sürüklüyoruz. Sekiz kişinin dünyanın yarısının toplamından fazla varlığının olması gerçekten çok rahatsızlık verici. Ve insanlar artık bunu fark etmeye başlıyor. Ülkeler arasında da ciddi karmaşalar olduğunu düşünüyorum. Bu da neler olduğunu anlamayı zorlaştırıyor. Bence bu insanlar fark etmeye başladıkları için bir bastırış olarak yapılıyor." ifadelerini kullandı.