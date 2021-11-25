Muhalefete erken seçim tepkisi: Projeleri yok, ne yol haritası ne aday belli
Millet İttifakı ekonomiyi bahane ederek erken seçim ısrarını sürdürüyor. Ancak bununla ilgili ne bir yol haritası var, ne de bir çözüm önerisi. A haber ekipleri muhalefetin bu tutumunu Cumhur İttifakı milletvekillerine sordu. İşte dikkat çeken cevaplar…
Sık sık sandık çağrısı yapan muhalefetin ne erken seçim için bahane ettiği ekonomiye ilişkin bir yol haritası var ne de 2023 seçimlerine giderken cumhurbaşkanı adayı belli.
AK Parti Milletvekili Hasan Çilez: Mühim olan seçim istemek değil seçime hazırlıkları var mı seçime, tezleri var mı? Günlük olayların önünde savrulan muhalefet anlayışları var. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" diye kendilerinin de ne olduğunu bilmedikleri tezleri var.
AK Parti Milletvekili Serkan Bayram: Bu millet bize beş yıllığına görev verdi. Varsa elinizde somut bir öneriniz çıkarsınız medya ile basın ile ilgili kurumlarla paylaşırsınız. Bun önerin vardı da ilgili kuruma gönderdin de hayır mı dediler.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Erken seçim hemen seçim bunlar sanıyorlar ki hala Türkiye'de eski parlamenter sistemde 95'li yıllarda yaşananlar tekrar yaşansın. 2002 de yaşananlar tekrar yaşansın istiyorlar. Türkiye sistemini değiştirerek 5 yıllık istikrarlı yönetim sağladı. Erken seçimin ülkeye memlekete faydasının olmayacağını da ifade ederim
Cumhur ittifakı, ''Muhalefete projeniz varsa ortaya koyun'' diye seslendi
AK Parti Milletvekili Fatma Aksal: Sadece eleştiriyorlar erken seçim çağrısı yapıyorlar. Erken seçim olsa ne olacak. Bir de biliyorsunuz biz erken seçim olmasın diye koalisyonlardan çok çektik hükümet kurulamamasından çok çektik.
AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Azgın nefislerini koltukta tutmak ve onları tatmin etmek haz duymak için yaptıkları emperyalizme hizmet eder. Onlar siyonist emperyalist tarafından görevlere getirildikleri için şuanda vazifelerini yapıyorlar.
MHP Milletvekili Ali Mühittin: Bir takım sebeplerden dolayı erken seçim isteyeneler problemi çözme noktasında bir takım önerilerde bulunmaları memleketimiz daha faydalarına olacaktır. Ama öyle bir takım talepler duymuyoruz.
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