Muhalefete erken seçim tepkisi: Projeleri yok, ne yol haritası ne aday belli

AK Parti Milletvekili Hasan Çilez: Mühim olan seçim istemek değil seçime hazırlıkları var mı seçime, tezleri var mı? Günlük olayların önünde savrulan muhalefet anlayışları var. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" diye kendilerinin de ne olduğunu bilmedikleri tezleri var.