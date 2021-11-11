Her şeye her yatırıma karşılar! A Haber’de deşifre etti: İşte muhalefetin Türkiye’si

Dedik ki şöyle bir fotoğraf çekelim bunların dediği olsaydı bu projeler yapılmasaydı nasıl olurdu diye. Ki bu projeler vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmadan yapılıyor. Yap-işlet-devlet diye bir model var. Özel sektör bu projeleri üretiyor, belli bir süre işletiyor ve devlete devrediyor. Bu model aslında Türkiye'ye bir şeyler kazandırıyor. Bu eserler bizim çocuklarımıza torunlarımıza kalacak.