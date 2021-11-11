Her şeye her yatırıma karşılar! A Haber'de deşifre etti: İşte muhalefetin Türkiye’si
CHP, iktidarın yaptığı her yatırıma karşı çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili tehditler savuruyor. Peki iktidar ne yaparsa yapsın karşı çıkarız diyen CHP'nin iktidarında Türkiye nasıl olurdu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ülkeye yapılan her yatırıma karşı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ile ilgili müteahittleri tehdit edip, Türkiye'yi büyükelçilere şikayet noktasına kadar geldi.
İktidar ne yaparsa yapsın karşı çıkarız diyen CHP ne istiyor? Siyasette daha önce böyle bir tehdit dili var mıydı? CHP'nin iktidarında Türkiye nasıl olurdu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
HER ŞEYE KARŞI ÇIKMIŞLARDI
İşte o açıklamalardan satır başları ve muhalefetin Türkiye'si fotoğrafı;
Bunlar sadece Kanal İstanbul'a değil her şeye karşı çıkmışlardı. Kılıçdaroğlu Sabiha Gökçen yapılmadan önce buraya kuş bile konmaz demişti. İstanbul Havalimanı neden bu kadar büyük diyenler oldu. Marmaray – Avrasya Tüneli yapılırken buraları su basar diyenler oldu.
Dedik ki şöyle bir fotoğraf çekelim bunların dediği olsaydı bu projeler yapılmasaydı nasıl olurdu diye. Ki bu projeler vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmadan yapılıyor. Yap-işlet-devlet diye bir model var. Özel sektör bu projeleri üretiyor, belli bir süre işletiyor ve devlete devrediyor. Bu model aslında Türkiye'ye bir şeyler kazandırıyor. Bu eserler bizim çocuklarımıza torunlarımıza kalacak.
Bir şeyi de sakız etmişler devlet garanti veriyor bunlara şu kadar geçiş garantisi birçok projede ki bence tamamına yakınında ki Ulaştırma Bakanı da burada Zirve'de söyledi garantilerin üstüne çıkmış durumda. Hatta İstanbul Havalimanı 22 milyar Euroluk gelir elde etti.
Fotoğraf şu aslında onların dediği olsaydı nasıl bir Türkiye hayal ediyorlar onu göreceğiz. İşte o projeler yapılmasaydı...
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ VE OTOYOLLAR YOK
-İzmir 8 saat, 100 KM uzakta, trafik kaos
-Bölge ekonomisi gelişmemiş
-Bölünmemiş yollarda her gün can kayıpları var
AVRASYA- MARMARAY-YSS KÖPRÜSÜ YOK
-İstanbul'da trafik duruyor
-Köprülerde kaos var
-Tedarik taşımacılık sektede
İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOK
-Uçaklar yetmiyor insanlar perişan
-Atatürk Havalimanı'nda kuyruk var
-Turist ve transit yolcu geliri bitmiş
KANAL İSTANBUL YOK
-Boğaz trafiği felç
-Sahiller tehlike içinde
-Türkiye yıllık en az 6 milyar doları geliri kaybetmiş
TEKNOLOJİ SANAYİ YATIRIMI YOK
-İHA SİHA üretilememiş mili savunma felç
-Türkiye dışa bağımlı teknolojiyi yakalayamamış
-Yatırım yapılamıyor ihracat edecek ürün kalmamış
ENERJİ YATIRIMLARI YOK
-Türkiye enerjide dışa bağımlı
-Yenilenebilir enerjide adımız okunmuyor
-Doğalgaz petrol keşifleri hayal bile değil
-Nükleer enerjinin sadece adını biliriz
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