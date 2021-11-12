Sırp lider Milorad Dodik A News’e konuştu: Balkanlar’da savaş istemiyoruz

Ayrıca Türkiye'nin ekonomik ilerleyişinin uluslararası arenada dikkat çektiğini belirten Sırp lider, Balkanlar'da da bu tarz bir ekonomik sıçramayı görmek istediğini belirtti. Şu ifadeleri kullandı;

- Elbette biz Türkiye'yi güçlü ve büyük bir ülke olarak görüyoruz ve Başkan Erdoğan'ı da büyük bir ülkenin ve büyük bir ulusun büyük lideri olarak görüyorum. Türkiye ekonomide çok aktif. Türkiye'nin yaptığı şeyler çok etkileyici, örneğin Sırbistan ile işbirliği halinde olması gibi. Türkiye'de birçok firmanın yatırım yaptığı görülüyor. Bu yatırımları ülkemizde, Sırp Cumhuriyeti'nde ve tüm Bosna Hersek'te görmek istiyoruz. Türkiye'nin siyasetin ve milletin duygularının her zaman bir tür benzer düşünceye bağlı olduğunu, Bosnalı Müslümanlara bağlı olduğunu anlıyoruz. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın dengeli bir politika izlediğine ve herkesin iyi bir işbirliği içinde olmasını istediğine inanıyorum. Dün veya bugün burada bulunmamın nedeni de bu; Erdoğan'ın dışarıdan dayatılan çözümlerin değil de, sadece iç anlaşmaların işleri dengeleyebildiği değerlendirmesine inanıyor olmam.