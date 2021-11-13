Yurt genelinde sis etkili olacak! Sıcaklıklar artacak, zirai don ve gizli buzlanmaya dikkat

Pazartesi günü itibariyle bazı bölgelerde yağışta beklendiği ifade eden Yalçın, "Pazartesi günü sadece alçak bulutlardan yağış alacağız, Marmara ve Karadeniz kıyılarında dağlık kesime kadar çıkmayacak şekilde o da pazartesi ve salı olacak iç ve güney kesimlerde 1 hafta yağış yok." sözlerine yer verdi.

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