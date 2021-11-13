13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Yurt genelinde sis etkili olacak! Sıcaklıklar artacak, zirai don ve gizli buzlanmaya dikkat

Yurt genelinde sis etkili olacak! Sıcaklıklar artacak, zirai don ve gizli buzlanmaya dikkat

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
ABONE OL
Yurt genelinde sis etkili olacak! Sıcaklıklar artacak, zirai don ve gizli buzlanmaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Bazı bölgelerde ise sis etkili olacak. Yorgan diye tabir edilen bulutların olmamasından kaynaklı sabah iç kesimlerde eksi derecelere düşen sıcaklıklar olacak. Sıcaklıkların eksileri görmesi, zirai don ve gizli buzlanmayı da beraberinde getirecek.

Hafta sonu yağış yok, sıcaklıklar bir kaç derece artacak ancak sis etkili olacak.

Hava tahmin uzmanı Levent Yalçın, "Yağış beklentimiz yo. Sis olan yerlerde rüzgarda beklemiyoruz su birikintilerinin olduğu yerlerde hem İzmir İstanbul gibi denize kıyısı olan yerlerde Marmara Bölgesi'nin tamamını dahil edebiliriz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; önümüzdeki günlerde yüksek basıncın etkisiyle sabah saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıklar eksiye düşecek.

Levent Yalçın, "Yüksek basıncın etkisiyle bulutluluk yok yani üzerimizdeki yorgan diye tabir ettiğimiz bulutların olmamasından kaynaklı sabah iç kesimlerde eksi derecelere düşen sıcaklıklar olacak." ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların eksileri görmesi, zirai don ve gizli buzlanmayı da beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili Yalçın, "İç kesimlerdeki düşük sıcaklılar zirai don uyarısını beraberinde getiriyor yol boylarında ve altı boşlukta olan viyadük geçişlerine gizli buzlanma olabilir." sözlerine yer verdi.

Yurt genelinde ise sıcaklıkların birkaç derece artarak mevsim normallerine dönmesi beklediğinin altını çizen Hava tahmin uzmanı Levent Yalçın, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaydık 2 3 gün süresince 1 2 derece artış bekliyoruz" diye konuştu.

PEKİ, 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Levent Yalçın, "İstanbul'da 14 16 derece civarında olacak sıcaklık beklentimiz. İzmir Antalya gibi Ege ve Akdeniz kıyılarında 20 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Ankara'da gündüz sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında" dedi.

Pazartesi günü itibariyle bazı bölgelerde yağışta beklendiği ifade eden Yalçın, "Pazartesi günü sadece alçak bulutlardan yağış alacağız, Marmara ve Karadeniz kıyılarında dağlık kesime kadar çıkmayacak şekilde o da pazartesi ve salı olacak iç ve güney kesimlerde 1 hafta yağış yok." sözlerine yer verdi.

Uzmanlar uyardı! Zirai don ve buzlanma... UZMANLAR UYARDI! ZİRAİ DON VE BUZLANMA...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA