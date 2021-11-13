Yurt genelinde sis etkili olacak! Sıcaklıklar artacak, zirai don ve gizli buzlanmaya dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu. Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Bazı bölgelerde ise sis etkili olacak. Yorgan diye tabir edilen bulutların olmamasından kaynaklı sabah iç kesimlerde eksi derecelere düşen sıcaklıklar olacak. Sıcaklıkların eksileri görmesi, zirai don ve gizli buzlanmayı da beraberinde getirecek.
Hafta sonu yağış yok, sıcaklıklar bir kaç derece artacak ancak sis etkili olacak.
Hava tahmin uzmanı Levent Yalçın, "Yağış beklentimiz yo. Sis olan yerlerde rüzgarda beklemiyoruz su birikintilerinin olduğu yerlerde hem İzmir İstanbul gibi denize kıyısı olan yerlerde Marmara Bölgesi'nin tamamını dahil edebiliriz." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; önümüzdeki günlerde yüksek basıncın etkisiyle sabah saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıklar eksiye düşecek.
Levent Yalçın, "Yüksek basıncın etkisiyle bulutluluk yok yani üzerimizdeki yorgan diye tabir ettiğimiz bulutların olmamasından kaynaklı sabah iç kesimlerde eksi derecelere düşen sıcaklıklar olacak." ifadelerini kullandı.
Sıcaklıkların eksileri görmesi, zirai don ve gizli buzlanmayı da beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili Yalçın, "İç kesimlerdeki düşük sıcaklılar zirai don uyarısını beraberinde getiriyor yol boylarında ve altı boşlukta olan viyadük geçişlerine gizli buzlanma olabilir." sözlerine yer verdi.
Yurt genelinde ise sıcaklıkların birkaç derece artarak mevsim normallerine dönmesi beklediğinin altını çizen Hava tahmin uzmanı Levent Yalçın, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaydık 2 3 gün süresince 1 2 derece artış bekliyoruz" diye konuştu.
PEKİ, 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?
Levent Yalçın, "İstanbul'da 14 16 derece civarında olacak sıcaklık beklentimiz. İzmir Antalya gibi Ege ve Akdeniz kıyılarında 20 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Ankara'da gündüz sıcaklıkları 13 ile 15 derece arasında" dedi.
Pazartesi günü itibariyle bazı bölgelerde yağışta beklendiği ifade eden Yalçın, "Pazartesi günü sadece alçak bulutlardan yağış alacağız, Marmara ve Karadeniz kıyılarında dağlık kesime kadar çıkmayacak şekilde o da pazartesi ve salı olacak iç ve güney kesimlerde 1 hafta yağış yok." sözlerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF vize sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
- Bir dizinin daha fişi çekildi! Yalancı dizisi final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu, neden bitiyor?
- Altın yatırımcılarına uyarı peş peşe geldi! Küçük yatırımcı dikkatli olsun! "Geri çekilecek" açıklaması merak uyandırdı...
- 1998'de Türkiye Kupasını kazanan bir futbol takımı Türkiye'yi hangi kupada temsil etme hakkı kazanırdı? Şampiyonlar Ligi ne zaman kuruldu?
- Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?
- "Tosun Paşa" adlı filmde, Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlulları üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?
- Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
- 3600 ek gösterge için kritik takvim! 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?