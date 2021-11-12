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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepki: Biz bu adamı Meclis'te istemiyoruz

A Haber
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Giriş: 12.11.2021 16:28
Güncelleme:12.11.2021 16:35
Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Fezleke Meclis'e ulaştı. Peki Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları, bu konuda neler düşünüyor? Soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Bingöl Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Musa Budraç verdi.
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