12 Kasım 2021, Cuma
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Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepki: Biz bu adamı Meclis'te istemiyoruz
Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Fezleke Meclis'e ulaştı. Peki Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları, bu konuda neler düşünüyor? Soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Bingöl Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Musa Budraç verdi.