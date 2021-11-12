İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ı koruma skandalı! "Alnında yazmıyor" diyerek alçak sözleri meşru gördüler

"Biz gittiğimiz yerlerde çeşitli provokasyonların muhatabı oluyoruz. Bu tezgaha düşülmemesi için elimizden gelen tüm gayreti sarfetmiş olmamıza rağmen, zaman zaman bazı olumsuzluklar yaşanıyor. Bu olumsuzluklar kapsamında Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapalım? Muhatabı da özür diliyor, Sayın Genel Başkanımız da özür diliyor, ben de özür diliyorum. Siz zannediyorsunuz ki biz her şeyi biliyoruz. Adamın alnında şehit yakını diye yazmıyor."