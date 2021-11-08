Kanal İstanbul’un katkısı ne olacak, çevreyi nasıl koruyacak? İstanbul Boğazı’nda neler değişecek?

Bunun üzerine 12 dönemeç, Yeniköy'de 80 dereceyi bulan bir dönemeç var. Akıntılar, lodos ve sis de eklendiği zaman İstanbul Boğaz'ı dünyanın en tehlikeli su yolu haline geliyor. Dünya üzerinde 264 tane boğaz var ve İstanbul Boğazı en dar 2. boğaz. En dar olan Küçük Belt Boğazı'nda gemi trafiği yok. Bu nedenle gemi trafiği olan en dar olan İstanbul Boğazı.