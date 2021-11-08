Kanal İstanbul’un katkısı ne olacak, çevreyi nasıl koruyacak? İstanbul Boğazı’nda neler değişecek?
İstanbul Boğazı'nı gemi trafiğinden kurtaracak olan Kanal İstanbul projesi gerek muhalefet gerekse bazı farklı çevreler tarafından sürekli hedef alınıyor. Peki Kanal İstanbul tamamlandığında İstanbul Boğazı'nda neler değişecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan verdi. Hatırlanacağı üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektup yazmış ve Kanal İstanbul’un yapılmamasını istemişti. Bu tavrıyla adeta ülkeyi büyükelçilere teslim etmeye kalkıştı.
Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın öne çıkan sözleri:
"İstanbul Boğazı'nı iyi bilmek lazım. İstanbul Boğazı'nda en dar yer 690 metre bile olsa gemilerin geçebileceği güzergah 350 metre genişliğe sahip. Boğaz'ın tabanında da her yerde aynı derinlik yok, bazı yerlerde çok sığ.
Bunun üzerine 12 dönemeç, Yeniköy'de 80 dereceyi bulan bir dönemeç var. Akıntılar, lodos ve sis de eklendiği zaman İstanbul Boğaz'ı dünyanın en tehlikeli su yolu haline geliyor. Dünya üzerinde 264 tane boğaz var ve İstanbul Boğazı en dar 2. boğaz. En dar olan Küçük Belt Boğazı'nda gemi trafiği yok. Bu nedenle gemi trafiği olan en dar olan İstanbul Boğazı.
İstanbul'un ikame edilemez nüfusu, ekonomisi, tarihi ve kültürel değerleri var. İstanbul Boğazı şu anda adeta saatli bir bomba gibi. Çünkü yerel trafik günde 2 bin 500 ayrıca günde 150 transit gemi geçişi var. Bunun 25 tane si tehlikeli yük taşıyor.
Bu korkunç trafiğin İstanbul'un dışına taşınması gerekiyor. Bir şehre çevre yolu yapılmasına itiraz edilebilir mi? Bütün trafiğin şehrin ortasından geçmesine razı olunur mu? Kanal İstanbul, İstanbul'un deniz açısında bir çevre yolu olacak. Kanal İstanbul aynı zamanda entegre bir ekonomi sistemi ve binlerce insana istihdam sağlayacak.
10 milyarlarca dolar bu ülkenin hazinesine para girecek. Bu para ekonomi içerisinde dönerek aslında halkın cebine girecek. Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Türkiye'nin bir atılım yapmasını istemeyenler. Kanal İstanbul bulunmaz bir fırsat. İstanbul'u dünya çapında ön plana çıkaracak bir cazibe merkezi. Aklı başında olan herkes bu projeyi destekler.
Bu bir entegre ekonomi projesi. Bunu akla gelmeyecek yalanlarla bu projenin önünü kesmek, galiz küfürlerle sarf etmek hem bir insana yakışmaz hem de akla mantığa sığmaz. Eğer bir kişi Türkiye'yi seviyorsa Kanal İstanbul'a karşı çıkmaz. Eğer bir kişi terör örgütü ve türevleri ile işi yoksa Kanal İstanbul'a destek çıkar."
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