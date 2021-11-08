SON DAKİKA: 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Flaş tahmin: Net asgari ücret aralığı...

NET ASGARİ ÜCRET ARALIĞI...

Erdem, "Ben de o hesapları yapıyorum. Son 10 yılda da gerçekleşen enflasyonun 6-7 puanın üzerinde asgari ücret çıkmış. Yılsonu beklenti 18-19 arasında Merkez Bankası'nın demek ki yüzde 25-30 arasında bir artış söz konusu olacak. Bu da net asgari ücreti 3.530 TL ile 3.750 TL arasında bir noktaya getiriyor. Bakıp göreceğiz." şeklinde konuştu.