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SON DAKİKA: 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Flaş tahmin: Net asgari ücret aralığı...

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Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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SON DAKİKA: 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? Flaş tahmin: Net asgari ücret aralığı...

Son dakika asgari ücret zammı ve EYT haberi... 2022 asgari ücret zammı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bugün gerçekleşecek kritik Kabine toplantısının gündeminde. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında net asgari ücret tahminini açıkladı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik konular Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün gerçekleşecek olan gündeminde.

2022 asgari ücret zammı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu en önemli başlıkların başında geliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı tahminini A Haber canlı yayınında açıkladı.

NET ASGARİ ÜCRET ARALIĞI...

Erdem, "Ben de o hesapları yapıyorum. Son 10 yılda da gerçekleşen enflasyonun 6-7 puanın üzerinde asgari ücret çıkmış. Yılsonu beklenti 18-19 arasında Merkez Bankası'nın demek ki yüzde 25-30 arasında bir artış söz konusu olacak. Bu da net asgari ücreti 3.530 TL ile 3.750 TL arasında bir noktaya getiriyor. Bakıp göreceğiz." şeklinde konuştu.

Flaş tahmin: Net asgari ücret aralığı… FLAŞ TAHMİN: NET ASGARİ ÜCRET ARALIĞI…

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