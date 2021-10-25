10 büyükelçi neden Türk yargısını hedef aldı? CHP'nin amacı "toplumsal infial" mi?

Türkiye'de en büyük siyasi cinayetler 1993 yılında oldu. Bu dönemde hükümette DYP-SHP vardı. Yani CHP vardı. Bu dönemde Uğur Mumcu, Eşref Bitlis ve Hulusi Sayın gibi birçok siyasi cinayetler oldu. Madımak Oteli'ndeki olaylar o dönem oldu, Başbağlar katliamı o dönem yaşandı. Bu nedenle siyasi cinayetlerden bahsediyorsanız önce kendi geçmişine bakmalısınız. AK Parti bunlara karşı ve yasaklara karşı mücadele etmek için gelmiştir.

70 yıldır iktidara gelemedikleri için son 20 yılda tüm seçimlerde yenildikçe yenildikleri için hırçın bir siyasete giriyorlar. Bu yaptıkları işlerden yine bir seçim yenilgisi çıkar. Seçmen kararsızlığa veya kaosa oy vermez. Bu insanını doğasında vardır. İnsanlar geleceğe ve umuda oy verirler.