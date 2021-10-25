Kamu bankaları faiz indirdi mi? Kaç puan indirecek? Tüketici, taşıt, konut kredilerinde özel bankalar faiz indirecek mi?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası 3 kamu bankası faiz indirimine gitti. Ticari ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. Vatandaşa nasıl yansıyacak? Özel bankalar da kredilerde faiz indirimi yapacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.
Merkez Bankası 2 toplantıda 3 puan faiz indirdi. Faiz indirimi sonrası gözler bankalara çevrildi. 3 banka ticari ve konut kredi faizlerini 2 puan düşürdü. Peki vatandaşa nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Faiz indirildiği zaman özel bankalar bunu pandemi döneminde de çok yapıyorlardı. Hani bir laf vardır 'güneşli havada şemsiye kimsenin işine yaramaz yağmurlu havada şemsiye lazım'. Kamu bankaları taşın altına ellerini değil gövdelerini koydular pandemi döneminde. Hala da koymaya devam ediyorlar ve sektöre de öncülük ediyorlar.
"TÜKETİCİ KREDİLERİNE DE YANSIMASI LAZIM"
Bugün de Merkez Bankası faiz indiriyor da ne oluyor bize nasıl yansıyor? Burada Merkez Bankası faiz indirdiğinde yaptığı açıklamaya baktığın zaman ticari kredilerde öngörülenin de üzerinde bir sıkışıklık olduğunu zaten vurgulamıştı.
Orada bir indirim olması gerektiğini söylüyor. Tabii tüketici kredilerine de yansıması lazım.
İki toplantıya da baktığınız zaman aslında 3 puanlık indirim oldu. 3 puanlık indirime rağmen özel bankalarda baktık ki artırım bile var taşıt kredisine konut kredisine.
"BUGÜN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUM"
Dolayısıyla Merkez Bankası'nın indirdiği faizin bugün ben gerçekleşmesini de bekliyorum. Kamu bankaları öncülüğünde 2 puana yakın bir indirimin de geleceğini düşünüyorum özellikle ticari kredilerde. Çünkü MB aslında yeni bir makas açtı bu faiz indirimiyle.
KAMU BANKALARINDA FAİZ İNDİRİMİ
Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Detayları Faruk Erdem A Haber'de anlattı. Erdem, "22 Ekim 2021 tarihi itibariye ticari kredilerde 200 puan konut kredilerinde ise yarın itibaren 1 milyonun altında yüzde 1.29 yüzde 1 milyon liranın üzerinde ise 1.34 faiz oranları uygulanacak." dedi.
Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.
Erdem şu ifadelerle anlattı: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gitti. Ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidilmiş oldu şu anda. İlk kez A Haber farkıyle duyurmuş olduk.
BASIN AÇIKLAMASI
"Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan ve Kredi Faiz Oranlarında İndirim
Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Tarafından Kredi Faiz Oranlarında Ürün ve Vade Yapısına Göre 200 Baz Puana Kadar Değişen Oranlarda İndirime Gidildi
22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.
Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.
Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
ÖZEL BANKALAR DA YAPACAK MI?
Rekabet ortamında aslında onu takip edip etmeyeceklerine bakmamız lazım. Onların da bu faizleri indirmesi gerekiyor. MB aslında şunu söyledi ben yatırımı üretimi desteklemek için bu faizi indiriyorum. Dolayısıyla ihracatın artması dolayısıyla istihdamın artması gerekiyor. MB üzerine düşeni yaparken bankaların da bunu takip etmesi lazım. Bugün kamu bankalarında bazı gelişmeler olabilir.
BANKALARDAN KENDİLERİNE İNDİRİM
- MERKEZ BANKASI 2 TOPLANTIDA 3 PUAN FAİZ İNDİRDİ
- BANKALAR MEVDUAT FAİZLERİNİ ANINDA DÜŞÜRDÜ
- KREDİ FAİZLERİNDE İSE YAVAŞLADI
- KONUTTA İNDİRİM OLMAZKEN TAŞITTA ARTIRDI
- SON İNDİRİM HENÜZ YANSIMADI
KREDİLERDE İNDİRİM YAVAŞ
KREDİ 24 EYLÜL 15 EKİM FARK
İHTİYAÇ 23,49 23,35 -014
TAŞIT 20,77 20,98 0,21
KONUT 17,91 17,90 -0,01
TİCARİ 21,20 20,17 -1,03
MEVDUAT FAİZ DEĞİŞİMİ
VADESİ 24 EYLÜL 15 EKİM FARK
1 AY 17.31 16,96 -0,35
3 AY 18,96 18,20 -0,76
6 AY 18,52 16,87 -1,65
1 YIL 19,05 16,37 -2,68
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.61
Taşıt kredisi: 1.50
HALKBANK
İhtiyaç Kredisi: 1,63
Konut Kredisi: 1,29
Taşıt Kredisi: 1,58
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58
GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.62
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19
Konut kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.54
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.55
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