Kamu bankaları faiz indirdi mi? Kaç puan indirecek? Tüketici, taşıt, konut kredilerinde özel bankalar faiz indirecek mi?

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Erdem şu ifadelerle anlattı: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gitti. Ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidilmiş oldu şu anda. İlk kez A Haber farkıyle duyurmuş olduk.

BASIN AÇIKLAMASI

"Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan ve Kredi Faiz Oranlarında İndirim

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Tarafından Kredi Faiz Oranlarında Ürün ve Vade Yapısına Göre 200 Baz Puana Kadar Değişen Oranlarda İndirime Gidildi

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ÖZEL BANKALAR DA YAPACAK MI?

Rekabet ortamında aslında onu takip edip etmeyeceklerine bakmamız lazım. Onların da bu faizleri indirmesi gerekiyor. MB aslında şunu söyledi ben yatırımı üretimi desteklemek için bu faizi indiriyorum. Dolayısıyla ihracatın artması dolayısıyla istihdamın artması gerekiyor. MB üzerine düşeni yaparken bankaların da bunu takip etmesi lazım. Bugün kamu bankalarında bazı gelişmeler olabilir.