Milli duruştan kimler rahatsız? "Persona non grata" ve "Osman Kavala" olayı ne? Perde arkasını A Haber'de anlattı: 10 ülkeye 11'inci CHP!

"SİYASİ ZEMİNE TAŞIDILAR"

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan: Yargılama sürecine doğrudan doğruya müdahale, bir manifesto gibi. Muhtıra gibi sunmaları kelimelerle ifade etmek son derece zor. Büyükelçiler talimatla çalışır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararı uygulatma gibi bir misyonu yoktur.

Kendi başkentlerinden bunu almışlardır mutlaka. Bununla siyasal bir cephe açılmıştır. İşgüzarlıktır, hukuki zeminde kalması gereken bir konuyu siyasi zemine taşımışlardır.