Terör örgütü PKK’ya çevreci bile diyen Cumhuriyet neden milletin vakıflarını hedef alıyor?

Cumhuriyete'e göre milletin değerlerine göre yetişen gençler pek hoş olmadığı için bu işi yapan kuruluşları hedef tahtasını oturtup çamur atmaya çalışıyorlar. Ama bu yaptıkları ancak kendi taraflarındaki 3-5 kişinin yüreğindeki yağı soğutur ama eninde sonunda milletimiz onlara gereken mesajı verir.

Bu gazete bu devleti yıkmak isteyenlere destek veren ve onların arzularına göre yayın yapan bir gazeteye dönüştü. FETÖ'nün kendini hizmet hareketi diye yutturduğu dönemlerde onlara da böyle yaklaşıyordu. Ancak FETÖ ne olduğu ortaya çıktıktan sonra onlara destek olduğu ortadır."