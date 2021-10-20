Kocaeli'nde TÜGVA'ya çirkin saldırı! O anları anlattı: 6 kişi üzerimize çullandılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Tepeköy Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrenci yurduna giden saldırganlar gerginliğe neden oldu. Saldırı nasıl oldu? Kimler saldırdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıya uğrayan TÜGVA personeli o anları anlattı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Yurdu önünde dün Sol Parti üyeleri terör estirdi. Pankart açıp tehditlerde bulunan marjinal grubu yurt müdürü uyardı.
Bu uyarı sonrasında Sol Parti üyeleri önce sözlü, ardından da fiziki saldırıya geçerek yurt müdürü ile görevli personeli darp etti. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Peki saldırı nasıl oldu? Kimler saldırdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırıya uğrayan TÜGVA personeli o anları anlattı.
"PROVOKASYONLARA MARUZ KALIYORUZ"
TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Kaplan, "Biz TÜGVA olarak herkesin bildiği üzere 10-35 yaş arası tüm gençliğe hitap ediyoruz. Manevi değerlerimizi gençlere aktarmak sirayet etmesi için faaliyetler içerisindeyiz. Ne yazık ki bazı ekiplerin bazı grupların hoşuna gitmiyor. Bu yüzden de TÜGVA ve diğer STK'lar hedef alınarak bu tarz provokasyonlara maruz kalıyoruz." dedi.
"NAZİKÇE UYARMAMIZA RAĞMEN..."
Saldırıya uğrayan personel ise o anları şu ifadelerle anlattı: Biz içeride otururken 6 kişilik bir grup geldi. Personelimiz bize dedi ki dışarıda 6 kişilik bir grup var video kaydı alıyorlar bir takım şeyler söylüyorlar. Biz de geldik uyardık. Dediler siz ne yaptığınızı biliyorsunuz zaten, hırsızsınız vs. bilinen o iftiraları tekrar etmeye başladılar.
Buyurun içeride çay içelim dedik, pankartı falan kaldırın burada öğrencilerimizi tedirgin ediyorsunuz içeride 114 tane öğrenci var, içeride konuşalım ne konuşacaksak dedik. Nazik bir şekilde uyarmamıza rağmen devam ettiler, slogan atmaya falan başladılar. Bir takım mesnedi olmayan iftiralar atmaya başladılar. Ben de yaptığınız yasal mı dedim, ben o esnada polisle konuşurken arkadaki diğer personelimize ellerine tutup kafa atamaya çalıştılar.
"6 KİŞİ ÜZERİMİZE ÇULLANDILAR"
Polise adres verirken araya girdim uzaklaştırmaya çalışıyoruz yine tehdit ve hakaretlerle içeri girmeye çalışıyorlar. Bu sefer yurdun önünde arkadaşımıza tekme attılar. O atınca biz de mecburen savunma pozisyonuna girdik. 6 kişi üzerimize çullandılar. Biz de kendimizi savunmuş olduk. Bir arkadaşımızın ayak bağları koptu bugün hastanede.
"BİLİNÇLİ OLARAK YAPILIYOR"
Bu tür eylemleri zaten bekliyorduk. Bunun zaten altyapısı oluşturulmaya başladı. Bir takım medya organları tarafından bu iş sürekli gündeme getiriliyor. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Alt gruplar tarafından da organize ediliyor. Burada amaç TÜGVA'nın yapmış olduğu faaliyetlere darbe indirmek. Biz bunun kaynağını da biliyoruz. Hedef gösterenlerin utanmasını istiyoruz. İstenilen şey de buydu.
"BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"
TÜGVA Kocaeli Şubesi'nden saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı: TÜGVA Kocaeli yurdumuzun önünde marjinal bir sol örgüt tarafından provokatif bir eylem girişiminde bulunulmuş, olayı fark eden yurt müdürümüz gelen g"rubu karşılamış ve itidalli bir şekilde uyarılarda bulunmuştur. Kendilerinin ne yapmaya çalıştıklarını sorduğunda ise tehditvari bir şekilde 'Akşam ne olacağını göreceksiniz, tüm halkımızı ve öğrenci kardeşlerimizi buraya indireceğiz ve kamunun gücü ile yurdu boşaltıp yine kamuya teslim edeceğiz' diyerek kinlerini belli etmişler ve eylem için gelen grup olayı daha da büyüterek önce sözlü sonrasında da fiziki saldırıya geçmiş, yurt müdürümüzü ve görevli personelimizi darp etmişlerdir. Konuyla alakalı olarak vakfımıza ve diğer STK'lara hakaret eden, halkımızı kin ve nefrete sürükleyen öğrenci kılıklı militarist kişiler hakkında adli şikâyetimizi savcılığa yapmış bulunmaktayız. Bu yaşanan olayla bir kez daha gördük ki, algı operasyonları ve yalan yanlış bilgilerle halkı, özellikle gençleri kin ve nefret duygularıyla büründüren karanlık güçler bu olayların tetikçisidir. Gençlerin arkasına sığınıp, kendilerini gizleyen, gençleri kışkırtarak öne süren karanlık eller kimse çıksın meydana! Güzide teşkilatımızı yıpratmak amacıyla yapılan bu provokasyon, bizi daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekten başka bir işe yaramayacaktır.
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