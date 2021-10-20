Kocaeli’nde TÜGVA’ya çirkin saldırı! O anları anlattı: 6 kişi üzerimize çullandılar

"NAZİKÇE UYARMAMIZA RAĞMEN..."

Saldırıya uğrayan personel ise o anları şu ifadelerle anlattı: Biz içeride otururken 6 kişilik bir grup geldi. Personelimiz bize dedi ki dışarıda 6 kişilik bir grup var video kaydı alıyorlar bir takım şeyler söylüyorlar. Biz de geldik uyardık. Dediler siz ne yaptığınızı biliyorsunuz zaten, hırsızsınız vs. bilinen o iftiraları tekrar etmeye başladılar.

Buyurun içeride çay içelim dedik, pankartı falan kaldırın burada öğrencilerimizi tedirgin ediyorsunuz içeride 114 tane öğrenci var, içeride konuşalım ne konuşacaksak dedik. Nazik bir şekilde uyarmamıza rağmen devam ettiler, slogan atmaya falan başladılar. Bir takım mesnedi olmayan iftiralar atmaya başladılar. Ben de yaptığınız yasal mı dedim, ben o esnada polisle konuşurken arkadaki diğer personelimize ellerine tutup kafa atamaya çalıştılar.