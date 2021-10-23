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Satsuma mandalinasında hasat zamanı! Rekolte beklentisi ne durumda?

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Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
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Satsuma mandalinasında hasat zamanı! Rekolte beklentisi ne durumda?

Kokusu ve aromasıyla ağızlarda eşsiz bir tat bırakan doğal c vitamini deposu satsuma mandalinasında hasat başladı. İhracatta rekor kıran satsuma mandalinası ile ilgili gelişmeleri İzmir'de A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak değerlendirdi.

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Sonbahar ve kış aylarında doğal C vitamini deposu olan, kokusu ve aromasıyla ağızlarda eşsiz bir tat bırakan İzmir'in dünyaca ünlü satsuma mandalinasında hasat zamanı.

Mandalina türleri arasında en çok tercih edilen satsuma mandalinanın 24 Ekim 2021 tarihinde kesimine, 27 Ekim'de ihracatına başlanacak.

Mandalina üreticileri bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya hazırlanırken, ihracatçılarda satsuma mandalinayı paketleyerek ihraç pazarlarına ulaştırmak için çalışmalarını başlattı.

Türkiye'nin mandalina ihracatı 2019 yılında 347 milyon dolar iken, 2020 yılında yüzde 26'lık artışla 437 milyon dolara ulaştı. Satsuma mandalina, mandalina ihracatından 163 milyon dolarlık tutarla en büyük payı aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın açıklamaları:

"Bilindiği üzere çekirdeksiz mandalina dediğimiz İzmir'e has satsuma mandalinası özellikleriyle dünyada eşi ve benzeri yok. İkliminden toprağında kaynaklı olarak eşsiz bir lezzete sahip.

Burada çok kaliteli bir ürün yetişiyor. Aroması çok güzel ve ağızda zarları kendiliğinden erdiği için çok keyif verici bir hale geliyor. Bu sene rekoltemiz de oldukça güzel.

Fiyatlar oldukça güzel ve bu durumdan üreticiler son derece memnun. Bu sene ihracatta 500 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var. İzmir'in satsuma mandalinasının lezzetimi hiç biri vermez."

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