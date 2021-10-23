23 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör örgütü PKK’ya çevreci bile diyen Cumhuriyet neden milletin vakıflarını hedef alıyor?

Terör örgütü PKK’ya çevreci bile diyen Cumhuriyet neden milletin vakıflarını hedef alıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2021 13:15
Cumhuriyet Gazetesi vakıfları hedef aldı. Gazetenin birinci sayfasında, "Yandaş derneklere ilişkin uyarıda bulunan vali yardımcısı şikayet edilmiş, 1 yıl açığa alınmış. 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi. Kandil'e gidip teröristlerle röportaj yapan gazete, PKK'yı "çevreci" gibi göstermeye çalışmıştı. Cumhuriyet Gazetesi, "PKK'lı teröristlerin yere sigara izmariti dahi atmadığı" söylenerek örgütü öven haberler yapmıştı. Teröristlere övgüler dizenler neden milletin vakıflarını hedef alıyor? Bu yolla neyi amaçlıyorlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Avukat Mehmet Sarı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milletin vakıfları neden hedefte?
Milletin vakıfları neden hedefte?
İşte vandallığın görüntüleri
İşte vandallığın görüntüleri
Başkan Erdoğan’ın Eskişehir programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın Eskişehir programında neler var?
F-16 açıklaması ne anlama geliyor?
F-16 açıklaması ne anlama geliyor?
Dikkat çeken detaylar iddianamede!
Dikkat çeken detaylar iddianamede!
Bakan Akar’dan flaş F-16 açıklaması!
Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması!
Yarı fiyatına satılıyor! Duyan akın ediyor
Yarı fiyatına satılıyor! Duyan akın ediyor
Enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?
Enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?
Tel Rıfat’ta neler oluyor? İşte cevabı...
Tel Rıfat'ta neler oluyor? İşte cevabı...
Başkan Erdoğan Sivaslılara seslendi
Başkan Erdoğan Sivaslılara seslendi
İşte İsmail Saymaz’ın ikiyüzlülüğü
İşte İsmail Saymaz'ın ikiyüzlülüğü
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 tutuklama
Daha Fazla Video Göster