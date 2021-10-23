Terör örgütü PKK’ya çevreci bile diyen Cumhuriyet neden milletin vakıflarını hedef alıyor?

Cumhuriyet Gazetesi vakıfları hedef aldı. Gazetenin birinci sayfasında, "Yandaş derneklere ilişkin uyarıda bulunan vali yardımcısı şikayet edilmiş, 1 yıl açığa alınmış. 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi. Kandil'e gidip teröristlerle röportaj yapan gazete, PKK'yı "çevreci" gibi göstermeye çalışmıştı. Cumhuriyet Gazetesi, "PKK'lı teröristlerin yere sigara izmariti dahi atmadığı" söylenerek örgütü öven haberler yapmıştı. Teröristlere övgüler dizenler neden milletin vakıflarını hedef alıyor? Bu yolla neyi amaçlıyorlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Avukat Mehmet Sarı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.

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