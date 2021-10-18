18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu memurları neden tehdit ediyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu memurları neden tehdit ediyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu memurları neden tehdit ediyor? Perde arkasını A Haber’de anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili ne anlatıyor? Perde arkasında ne var? 18 Ekim ile ne demek istedi? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce hakimlerden başladı, polislere kadar pek çok kamu görevlisine tehditler savurdu. Şimdi bir de tarih verip, memurları tehdit ediyor. Peki Kılıçdaroğlu, vesayet çağrısı mı yaptı? Amaç tehditle devlet işleyişini durdurmak mı? Kılıçdaroğlu daha önce KHK'lılara af vaadinde bulunmuştu. Memura tehdidin perde arkasında "FETÖ'ye af vaadi mi" var? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ÜST AKIL İLE YÖNETİLİYOR

Neyse ki Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini dikkate almıyoruz toplum da dikkate almıyor. O nedenle ne adamlığımızla, ne milletimizle ne hükümetimiz ile ilgili bir sorun yok. Onun tehditlerine itibar eden bu ülkede kimse olmadığı için bunun bir kıymeti yok ama sorun şu bu dili her zaman kullanıyor. Sebebi de bu milletten oy alarak iktidara gelmeyi düşünmediği için bir üst akıl ile yönetildiği için o üst aklın talimatıyla harekat etmeye alışık olması.

KILIÇDAROĞLU'NA YENİ VAATLER Mİ?

2008 yılında CHP'de Deniz Baykal'ı tasfiye etme süreci nasıl başlamışsa o üst akıl o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nu AK Parti karşısında nasıl piyasaya sürdüyse şimdi de aynı üst akıl. Bunu şöyle değerlendirebiliriz güçlü özgür kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'ye istemeyenler diye bu üst akılı tanımlayabiliriz. Galiba Kılıçdaroğlu'na yeni vaatlerde bulundular onlar. Kılıçdaroğlu da bu vaatleri fütursuzca milleti tehdit edebilecek kadar keskin bir dille kullanıyor.

OY ALARAK İKTİDARA GELEMEYECEĞİNİ BİLİYOR

Bu millete bu şekilde ayar vermeye kalkılmasını affetmemek lazım. Daha önce polise, imama, öğretmene, şimdi bürokrata devlet memuruna bu fütursuz ve üslupsuz dilin karşılıksız kalmadığını milletimiz buna bir karşılık vermeli ki bu dile devam edilmesin. Kılıçdaroğlu bunu alışkanlık haline getirdi. Zaten bir iktidar beklentisi yoktu şu anda belki Cumhurbaşkanlığı ile ilgili de bir beklentisi yok olmayacağını kendisi de çok iyi biliyor. Milletten oy alarak iktidara gelemeyeceğini biliyor.

Kılıçdaroğlu’ndan bürokratlara tehdit! KILIÇDAROĞLU'NDAN BÜROKRATLARA TEHDİT!

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tehdidiyle neyi amaçladı? KEMAL KILIÇDAROĞLU 18 EKİM TEHDİDİYLE NEYİ AMAÇLADI?

Kılıçdaroğlu’na “Bürokrat” tepkisi KILIÇDAROĞLU'NA "BÜROKRAT" TEPKİSİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA