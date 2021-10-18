Kemal Kılıçdaroğlu memurları neden tehdit ediyor? Perde arkasını A Haber’de anlattı

ÜST AKIL İLE YÖNETİLİYOR

Neyse ki Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini dikkate almıyoruz toplum da dikkate almıyor. O nedenle ne adamlığımızla, ne milletimizle ne hükümetimiz ile ilgili bir sorun yok. Onun tehditlerine itibar eden bu ülkede kimse olmadığı için bunun bir kıymeti yok ama sorun şu bu dili her zaman kullanıyor. Sebebi de bu milletten oy alarak iktidara gelmeyi düşünmediği için bir üst akıl ile yönetildiği için o üst aklın talimatıyla harekat etmeye alışık olması.