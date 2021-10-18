18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara tehdidi ne anlama geliyor? Neden sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor?

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara tehdidi ne anlama geliyor? Neden sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2021 12:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratları hedef alan sözleri aralarında yatırımcılar, öğretmeler, emekliler ve sanatçılarında olduğu meslek guruplarına yönelik açıklamalarını akıllara getirdi. Bu da siyasette üslup tartışmasını yeniden başlattı. Peki Kılıçdaroğlu neden bürokratları tehdit ediyor? Sivil itaatsizlik çağrısı neden yapılıyor? Kaos planı neden yapılıyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi  Emin Pazarcı ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görme engelli yavru ayı özel tedavi!
Görme engelli yavru ayı özel tedavi!
Neden sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor?
Neden sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor?
Bu arabalar küçük ama becerikli!
Bu arabalar küçük ama becerikli!
İstanbul’da şok baskın! Hepsi yakalandı
İstanbul'da şok baskın! Hepsi yakalandı
Polisi ölüme sürükleyen sürücü yakalandı
Polisi ölüme sürükleyen sürücü yakalandı
Siyasi cinayet iddiaları!
"Siyasi cinayet" iddiaları!
CHP’nin ideal bürokratı kim olabilir?
CHP'nin ideal bürokratı kim olabilir?
İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
İlçe haciz korkusuyla yaşıyor
İşte Suriye’de planan 2 kirli amaç
İşte Suriye'de planan 2 kirli amaç
İmamoğlu’nun açığa çıkan sırrı
İmamoğlu'nun açığa çıkan sırrı
Kritik gün perşembe! Türkiye’ye parmak sallıyorlar
Kritik gün perşembe! Türkiye'ye parmak sallıyorlar
Kılıçdaroğlu’ndan bürokratlara tehdit!
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara tehdit!
Daha Fazla Video Göster