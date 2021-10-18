Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara tehdidi ne anlama geliyor? Neden sivil itaatsizlik çağrısı yapılıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratları hedef alan sözleri aralarında yatırımcılar, öğretmeler, emekliler ve sanatçılarında olduğu meslek guruplarına yönelik açıklamalarını akıllara getirdi. Bu da siyasette üslup tartışmasını yeniden başlattı. Peki Kılıçdaroğlu neden bürokratları tehdit ediyor? Sivil itaatsizlik çağrısı neden yapılıyor? Kaos planı neden yapılıyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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