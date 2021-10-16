Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tehdidiyle neyi amaçladı? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Hakkında işlem yapılmalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim tarihine ilişkin bürokratlara yaptığı çağrıyı AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan A Haber ekranlarında değerlendirdi. CHP'yi milli irade karşıtı tutumların karargahı olarak tanımlayan Özkan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da terliklerini giyerek darbe sonrası kendisine verilecek görevi multulukla beklediğini ifade etti. 18 Ekim'e yönelik açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu için işlem yapılması gerektiğini vurgulayan Özkan, Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'de ne yapmak istediğini de açıkladı. İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim için bürokratlara yaptığı çağrıyı A Haber ekranlarında değerlendirdi.
MİLLİ İRADE KARŞITI TUTUMLARIN KARARGAHI
Tarih boyunca CHP, Türkiye'de milli irade karşıtı tutumların adeta karargahı haline gelmiştir. Demokrasi tarihimizde 15 Temmuz, 28 Şubat, 27 Mayıs 1960 darbesinde CHP'nin takındığı tavra baktığımız zaman bu ülkenin medeniyet köklerine karşı bir duruş sergilemiştir.
MENDERES MENDERES BENDİNE GİR MENDERES
Kasetli ve silahlı terör örgütünün kumpaslarıyla genel başkan yapılan Kılıçdaroğlu'ndan önce İsmet İnönü'nün dönemin başbakanı ve milletin adamı Adnan Menderes'e karşı "Menderes Menderes bendine gir Menderes, seni ben bile kurtaramam Menderes" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara karşı takındığı tavra benzer bir tavırla darbeyi meşrulaştırma tarafında olmuştur.
TERLİKLERİNİ GİYEREK 15 TEMMUZ'DA YENİ GÖREVİNİ BEKLEDİ
CHP 28 Şubat sürecinde de darbecilere kol kanat gerdi ve onlara destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da terliklerini giyerek, kahvesini yudumlayarak darbe sonrasında kendisine verilecek görevi beklemeye başlamıştı.
18 EKİM'DE NE YAPILACAK?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için işlem yapılmalıdır. Milletimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır. Kasetle gelen genel başkan, seçimin olmadığı, kabinenin çalışmadığı bir günde 18 Ekim'i işaret ederken milli iradeye karşı olanları cesaretlendirmek istemiştir.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bürokratlara seslenirken "18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal işlerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir aldım diyerek bu kirli işlerden sıyrılmazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun." ifadelerini kullanmıştı.
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