Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara tehdit! Perde arkasını A Haber'de anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit dili ne anlatıyor? Perde arkasında ne var? 18 Ekim ile ne demek istedi? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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