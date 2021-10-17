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2030'lu yıllarda dünyayı neler bekliyor? Çin ve Hollanda detayı! Türkiye'nin Suriye operasyonunun şifreleri neler?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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2030’lu yıllarda dünyayı neler bekliyor? Çin ve Hollanda detayı! Türkiye’nin Suriye operasyonunun şifreleri neler?

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemek istediği operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken dünyayı 2030'lu yıllarda nelerin beklediğini paylaştı. Erandaç, İsrail'in Suriye'de Esad'ı tutmak istediğini ve bu konuda da ABD ve Rusya'ya baskı yaptığını vurgularken yeni bir Suriye haritası oluşturulmak istendiğinin altını çizdi. 2030'lu yıllarda dünyada farklı olayların yaşanacağını belirten Erandaç bu konuda kilit ülke olarak Çin ve Hollanda'yı gösterdi. İşte detaylar...

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyonun detayları ve dünyayı 2030'lu yıllarda nelerin beklediğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SURİYE'YE OPERASYON NEYLE BAĞLANTILI OLACAK?

Doğrudan Suriye'de yeni planlama ve Esad ile beraber yeni bir planlama ve çok daha ileride ABD-Rusya birlikteliği olacak. Bunu İsrail istiyor. Bu yüzden Esad'ı tutuyorlar. Devirmekten vazgeçtiler. Önümüzdeki dönemde Suriye'ye yapılacak olan operasyon bununla bağlantılı olacak.

YENİ BİR SURİYE HARİTASI

Türkiye bu operasyonu ya ABD ve Rusya ile birlikte yapacak ya da tek başına girecek. Fırat'ın doğusunda Rusya, batısında Amerika. Bunlar aynı yerde nasıl oluyor? PKK güdümlü füzeler kullanıyor. Rusya ve ABD görmüyor mu bunları? Yeni bir Suriye haritası oluşturulmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu gördüğü için operasyon düzenleyerek harekete geçecek.

ESAD'IN KALMASINI İSRAİL İSTİYOR

Suriye üzerinde ABD ve Rusya ortak bir noktaya geldi. İsrail, Esad'ın devamını istiyor. Daha sonra yeni bir isim getirecekler. Esad'la önümüzdeki dönemde birlikte olacaklar.

ÇİN'İ KİTLEDİLER

Küreselciler koronavirüsle dünyada enerji ve gıda tüketimini arttırdılar. İlaç baronlarıyla birlikte sistemi değiştirdiler. Dünyanın en büyük tedarikçisi Amazon'dur. Süveyş'te Evergreen gemisi ile kurnazca bir yöntemle kanalı kapattılar. 300 gemi günlerce bekledi. O gemilerin 200'ü dünyaya Çin mallarını taşıyordu. Çin'i kilitlediler. Mesajı verdiler. 2030'a kadar bunu götürecekler.

DİKKAT ÇEKEN HOLLANDA DETAYI

2030 sonrası yeni tedarik zincirleriyle devreye girecekler. Şimdi Hollanda üzerinden doğal gaza paralel hidrojen gazını küreselciler harekete geçirdi. Yeni bir dünya düzeni 2030'da kurulacak. Petrol fiyatlarını artırdılar. Çin'i kuşattılar.

PUTİN NE MESAJ VERMEK İSTEDİ?

3 gün önce Putin ne dedi? Şu ana kadar bitcoine gerek yok dolarla devam edeceğiz dedi. Doların arkasındayım diyor Putin. Küreselciler yeni döneme ilişkin bütün planlarını adım adım yürütüyor.

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