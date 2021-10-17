2030’lu yıllarda dünyayı neler bekliyor? Çin ve Hollanda detayı! Türkiye’nin Suriye operasyonunun şifreleri neler?

YENİ BİR SURİYE HARİTASI

Türkiye bu operasyonu ya ABD ve Rusya ile birlikte yapacak ya da tek başına girecek. Fırat'ın doğusunda Rusya, batısında Amerika. Bunlar aynı yerde nasıl oluyor? PKK güdümlü füzeler kullanıyor. Rusya ve ABD görmüyor mu bunları? Yeni bir Suriye haritası oluşturulmak isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu gördüğü için operasyon düzenleyerek harekete geçecek.