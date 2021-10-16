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Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bürokrat” tepkisi: Açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor

A Haber
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Giriş: 16.10.2021 17:09
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarına yönelik yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir." diyerek sert çıktı.
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