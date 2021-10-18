Faizcilerin hedefi neden Merkez Bankası? Niçin rahatsızlar hedeflerinde ne var?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:

Para Politikası Kurulu Perşembe günü toplanacak. Yapılan anketlere göre faizde indirim bekleniyor ancak ne kadar olacağı konusunda şu anda kafalar karışık.

Cuma günü Standard and Poor Türkiye ile ilgili notunu açıklayacak ancak bu çok önemli değil iyi söylediklerinde bile şüpheli bir yaklaşımım var.

Hafta sonu İngiliz medyası üzerinden bir takım oyun kuruldu. Kur üzerindeki baskıyı devam ettiriyorlar. Bunların içerisindeki bağlantıları da faiz indirimine karşı çıkıyor. Kur yükselir mesajı vermeye çalışıyorlar. Burada bir parmak sallama durumu söz konusu.

NİÇİN RAHATSIZLAR?

- Türkiye pandemiyi en az hasarla atlattı

- 2020'yi pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden biri oldu

- 2021'de büyüme performansı sürdü ikinci çeyrek %21.7 oldu

- Mecburen büyüme tahminlerini revize ettiler

- Merkez bankası tüm lobilere inat faizi indirdi

NE YAPTILAR?

- Önce Reuters kaynağı belirsiz yalan haberi ortaya attı

- MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınacağını yaydı

- Financial Times aynı yalanı tekrarladı

- Faiz indirimi sonrası bu haberle dolar 9 lirayı gördü

- İçerdeki işbirlikçiler sosyal medya ile algı oluşturdu

NE OLDU?

- MB Başkanı Başkan Erdoğan ile görüştü

- Kendi iradesi ile bazı yardımcılarını görevden aldı

- Rezervlerin 125 milyar dolar olduğunu açıkladı

- Algılara karşı cevapları Kılıçdaroğlu'na da söyledi

- Kurdaki gelişmeler üzerinde çalıştıklarını söyledi

52 MİLYAR LİRALIK VERGİ DEVLETTEN

Günde 203 milyon lira destek

Akaryakıt Günlük Tüketim Litrede vazgeçilen ÖTV Günlük vazgeçilen ÖTV

Benzin 11.450 ton 2,53 TL 26,33 milyon TL

Motorin 79.552 ton 2,05 TL 163 milyon TL

LPG 14.133 ton 1,00 TL 14,1 milyon TL

Toplam 203,5 milyon TL

Yıl sonu toplam vazgeçilecek ÖTV : 52 milyar TL

AVRUPA'DA ELEKTRİKTE FİYAT ARTIŞI TÜRKİYE'NİN 2 KATI

Arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğal gaz ve kömür fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasıyla Avrupa'nın önde gelen piyasalarında elektrik fiyat artışı, ocak-eylül döneminde Türkiye spot piyasasındaki fiyat artışını ikiye katladı.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini doğal gazdan sağlayan Avrupa'da, bazı ülkelerin rekor kıran gaz fiyatları nedeniyle kömüre geçiş yapması ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini sınırlandırmak amacıyla karbon vergi oranlarının ton başına 65 Euro'ya kadar çıkması, elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Avrupa'nın önde gelen piyasalarında yılın 9 aylık döneminde spot elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 150 artış görülürken, bu oran Türkiye spot elektrik piyasasında yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık'ta ocakta ortalama 90 Euro olan 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı eylülde yüzde 146 artışla 221 Euro'ya yükseldi.

Almanya'da fiyat 52 Euro'dan yüzde 148 artışla 129 Euro'ya,

İtalya ve İspanya'da 60 Euro'dan yüzde 157 artışla 154 Euro'ya,

Fransa'da 60 Euro'dan yüzde 123 artışla 134 Euro'ya çıktı.

Türkiye spot elektrik piyasasında ise ocakta 298 lira olan 1 megavatsaat elektriğin fiyatı eylülde yüzde 75 artışla yaklaşık 521 lira oldu.