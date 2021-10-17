17 Ekim 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına sert tepki: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları suçtur, sen kimsin?
Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik, "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" çağrısına değinen Cumhurbaşkanı, "Şimdi bir de tarih veriyor. Pazartesi'den sonra memurların vay haline diyor, haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal bu alan boş değil" dedi.