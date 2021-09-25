Muhalefette "muhatap" tartışması! Demirtaş neden öne sürülüyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorunun muhatabı HDP diyor, HDP'li Sezai Temelli ise Öcalan'ı işaret ediyor. CHP'li vekiller son günlerde Demirtaş lehine açıklamalar yapıyor. Peki Millet İttifakı’nın diğer ortağı Meral Akşener bu tartışmada neden sessiz kalıyor? Muhatap tartışması nereden çıktı? Terör eyleminden hüküm giymiş Demirtaş CHP'li vekiller tarafından neden öne sürülüyor? Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş olabilir mi? Öte yandan son günlerde öğrenci yurtları üzerinden CHP'nin provokasyonları var. Öğrenci yurtları üzerinden ne hesabı yapılıyor, ne planlanıyor? Gelişmeleri Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu'nun öne çıkan ifadeleri:
Türkiye'nin 100 yıllık derin sorunlarının bu 20 yıllık sürede adım adım çözüldüğü süreçte asıldan sorunun muhatabıyım diyenlerin sorunların çözümünde ayak bağı olduğunu bir kez daha HDP'li Sezai Temelli'nin açıklamalarında gördük.
Etnik ve inanç temelli meseleler değiştim diyen CHP'nin o resmi devlet ideolojisini destekleyen zihniyetine rağmen son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin dönüştürücü gücüyle çözüme kavuştu. Şimdi muhalefet çözülmüş olan sorunları sahiplenmeyen çalışıyor.
Sezai Temelli'nin açıklamaları HDP seçmeni ile HDP'nin üstü yönetimi arasında ne kadar fark olduğunu ortaya koydu. O Kürt seçmenler yüreğine hançer yedi. Onların oy verdikleri zihniyet bu değil. Onlar Türkiye siyaseti yaparak diye cilalanan bir HDP'ye oy verdiler.
Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın açıklamaları:
Kanayan ama kapatılan yaralar yeniden kaşınarak kanatılmaya çalışılıyor. Sezai Temelli'nin İmralı işaret etmesi ile Selahattin Demirtaş'ın sorun 'Meclis'te çözülmeli' demesi arasında hiçbir fark göremiyorum. Burada Kürt vatandaşların sorunlarının çözümünden bahsedilmiyor.
Burada Kürt sorunu deniliyor. Ama böyle bir durum yok. Meclis icracı bir organ değil orada kanunlar ve yasalar yapılır. Orası Türkiye'nin yönetimiyle ilgili değildir. Ortada bir sorun varsa ilgili bakanlıklar ve cumhurbaşkanlığı çözer. Türkiye'de bir eyalet sistemi ya da farklı bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Kürt sorunu başka bir şey Kürt vatandaşlarının sorunu başka bir şey.
Kemal Kılıçdaroğlu ki emperyalist güçler de bunu istiyor ve o da bu doğrultuda çağrılar yapıyor. Bu tartışmaları onların istediği eksende sürdürürsek onların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Kürt vatandaşlar için ''2. sınıf muamelesi yapılıyor' diyenler var. Bunlar Irak Suriye ve çeşitli bölgeler ayrı bir ülke hayali kuran ve terörü destekleyenlerdir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçiliği yapıyor açık ve net şekilde.
Yurtlar üzerinden yapılan bir provokasyon var. Bunlar alışılmış olaylar bunları yaşamaya hep devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yaptığı sıkı takiple gerçeği ortaya koydu. Onları kutlamak isterim buradakileri hiçbirinin öğrenci olmadığını ortaya koydu."
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