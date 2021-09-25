Muhalefette "muhatap" tartışması! Demirtaş neden öne sürülüyor?

Burada Kürt sorunu deniliyor. Ama böyle bir durum yok. Meclis icracı bir organ değil orada kanunlar ve yasalar yapılır. Orası Türkiye'nin yönetimiyle ilgili değildir. Ortada bir sorun varsa ilgili bakanlıklar ve cumhurbaşkanlığı çözer. Türkiye'de bir eyalet sistemi ya da farklı bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Kürt sorunu başka bir şey Kürt vatandaşlarının sorunu başka bir şey.