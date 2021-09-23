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CHP'den flaş HDP açıklaması! HDP'ye sahip çıktı Demirtaş'ı savundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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CHP’den flaş HDP açıklaması! HDP’ye sahip çıktı Demirtaş’ı savundu

Millet İttifakı'nın bir parçası olan CHP, HDP ile ortak adım atmaya kararlı. CHP'lilerin kendilerine yönelik açıklamalarını değerli bulan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'yi dışlamayacaklarını açıkladı. CHP'li Özel, terör soruşturmasından tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı da savundu.

CHP'den HDP'yi savunan açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'lilerin kendilerine yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu söyledi. HDP'yi dışlamayacaklarını ifade eden Özel, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş içinse "Her zaman söyledik, haksızlığa uğradı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV yayınında HDP'ye kalkan oldu. Son dönemde CHP içinden HDP'ye yönelik gelen ılımlı mesajları devam ettiren Özel, "HDP ile bir araya gelmek konusunda neden sıkıntı var?" sorusuna yanıt verdi.

"ELEŞTİRİLERİ KIYMETLİ"

"CHP ona yakın buna uzak" şeklinde bir söylemi doğru bulmadıklarını ifade eden Özel, HDP'li Garo Paylan'ın sözleri için "Bunu doğru kabul etmek de yok saymak da mümkün değil" dedi.

HDP'den gelen açıklamalar için "Kıymetli bir eleştiri ve taleptir" ifadesini kullandı.

"DEMİRTAŞ HAKSIZLIĞA UĞRADI"

CHP'nin HDP'yi hiçbir siyasi partiden ayrı tutmayacağını söyleyen Özel, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş içinse "Demirtaş konusunda zaten en üst düzeyde sayın genel başkanımızın kullandığı ifadeler var. Hepimiz siyasetten alıkonulduğu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik" dedi.

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