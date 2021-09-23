CHP’den flaş HDP açıklaması! HDP’ye sahip çıktı Demirtaş’ı savundu

CHP'den HDP'yi savunan açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'lilerin kendilerine yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu söyledi. HDP'yi dışlamayacaklarını ifade eden Özel, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş içinse "Her zaman söyledik, haksızlığa uğradı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV yayınında HDP'ye kalkan oldu. Son dönemde CHP içinden HDP'ye yönelik gelen ılımlı mesajları devam ettiren Özel, "HDP ile bir araya gelmek konusunda neden sıkıntı var?" sorusuna yanıt verdi.