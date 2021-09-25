ABD’nin ’teröre karşı savaş’ paravanı! İşte işkence hapishaneleri... | PERSPEKTİF

11 Eylül saldırılarının ardından ABD Afganistan'ı işgal etmiş, ülkede yakalanan şüpheli kişilerse ABD dışındaki hapishanelere götürülmeye başlanmıştı. Guantanamo onlardan biriydi. Tutuklular için özellikle ABD dışındaki yerler seçiliyordu.

İnsan hakları örgütlerine göre bunun nedeni ABD topraklarında suç kabul edilen işkenceyi rahatça icra edebilmek ve mahkumların ABD yasalarının sağladığı imkanlardan faydalanmalarını önlemekti.

Ayrıca yasal düzenlemeden muaf olan gardiyanlar insan haklarını daha rahat ihlal edebiliyorlardı.

ABD ÇOCUK YAŞTAKİ AFGANLARI TUTUKLADI

Guantanamo'ya ilk tutuklular 11 Ocak 2002'de getirildi.

Ve kuruluşundan sonraki 1 yıl içinde sayıları 680'e ulaştı. Çoğu çocuk yaşta gönderilmişti.

En genci kampa geldiğinde 13 yaşındaydı.

Guantanamo'daki tutuklular "sonsuza kadar mahkum" olarak biliniyordu.

Süresiz olarak gözaltına alınmışlardı.

Bazıları neredeyse yirmi yılını bu kampta geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar Guantanamo'da 797 şüpheli tutuldu.

Ve neredeyse dörtte üçü hiçbir zaman cezai olarak suçlanmadı.