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Muhalefette "muhatap" tartışması! Demirtaş neden öne sürülüyor?

A Haber
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Giriş: 25.09.2021 12:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorunun muhatabı HDP diyor, HDP'li Sezai Temelli ise Öcalan'ı işaret ediyor. CHP'li vekiller son günlerde Demirtaş lehine açıklamalar yapıyor. Peki Millet İttifakı’nın diğer ortağı Meral Akşener bu tartışmada neden sessiz kalıyor? Muhatap tartışması nereden çıktı? Terör eyleminden hüküm giymiş Demirtaş CHP'li vekiller tarafından neden öne sürülüyor? Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş olabilir mi? Öte yandan son günlerde öğrenci yurtları üzerinden CHP'nin provokasyonları var. Öğrenci yurtları üzerinden ne hesabı yapılıyor, ne planlanıyor? Gelişmeleri Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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