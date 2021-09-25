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Tüketicinin cebini yakan fahiş fiyatlar! Farklı ve yüksek fiyatların sebebi ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Tüketicinin cebini yakan fahiş fiyatlar! Farklı ve yüksek fiyatların sebebi ne?

Meyve ve sebze hallerine bakıldığında geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında çok cüzi fiyat farkları var. Ancak bu kuruş farklarına bakıp zincir marketler incelendiğinde enflasyonun üzerinde zam yapıldığı ortaya çıktı. Peki  Zincir marketler enflasyonun üzerinde neden zam yapıyor? Büyük marketler birlikte mi hareket ediyor? Zincir marketler fiyatları ortak mı belirliyor? Tüm bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Yüreğir Sebze Hali Komisyoncuları Başkanı Hacı Yüksekyayla verdi.

Yüreğir Sebze Hali Komisyoncuları Başkanı Hacı Yüksekyayla'nın öne çıkan ifadeleri:

"Biz yıllardır bu işin içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında çok küçük farklar var. Bu durum hem çiftçi-üretici adına böyle hem de biz komisyoncular adına böyle bir durum var. Geçtiğimiz yıla göre çok büyük farklar yok.

Ama zincir marketlere gittiğiniz zaman çok fahiş fiyatlar ile karşılıyoruz. Bugün yerel marketlerde pazarlarda ya da manavlarda bu fahiş fiyatları çok bulamıyoruz. Ancak zincir marketlerde fiyatlar uçmuş durumda.

Halden alanlar bunu ucuz fiyatlara satın alırken ürünü kendi tedarikçisinden alanlar yüksek fiyata satıyor. Yerel marketler kendi gelip halden alarak tezgahında satış yapıyor. Manavlar ve pazarcılar içinde durum böyle hiçbir aracı yok.

Ama market zincirleri için durum farklı. Tedarikçi firmalar aracı hizmetler gördüğü için bundan dolayı da fiyatlar yükseliyor. Tarladan alanlar da marketlerin kendi elemanları değil. Yine tedarikçi firmalar tarladan ya da hallerden alıp yüksek karla satıyor. Bu durumda marketlerdeki fiyatlara yansıyor.

Yerel marketler, manavlar ekonomik seviyesi düşük vatandaşa satış yaptığı için fiyatları yükseltemiyor ancak bazı lüks semtlerde hizmet veren marketler bu fiyatları kendisi belirleyip ona göre satışlarını yapıyorlar. Vatandaşlar fiyatları çok yüksek olan ürünleri bir süre almamalı.

Sebze ve meyve bu neticede 1 hafta bu ürünler alınmasa bu fiyatlar anında düşecektir. Halkımız fiyatları çok yüksek olan ürünleri 1 hafta tüketmese o fiyatlar düşer veya alternatif noktalardan alışveriş yapsınlar."

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