Tüketicinin cebini yakan fahiş fiyatlar! Farklı ve yüksek fiyatların sebebi ne?

Yüreğir Sebze Hali Komisyoncuları Başkanı Hacı Yüksekyayla'nın öne çıkan ifadeleri:

"Biz yıllardır bu işin içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında çok küçük farklar var. Bu durum hem çiftçi-üretici adına böyle hem de biz komisyoncular adına böyle bir durum var. Geçtiğimiz yıla göre çok büyük farklar yok.