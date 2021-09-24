CHP’li Aykut Erdoğdu Selahattin Demirtaş sözleri sonrası geri adım attı

"DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRSE..."

Aykut Erdoğdu, katıldığı bir televizyon programında "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.