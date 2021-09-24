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CHP'li Aykut Erdoğdu Selahattin Demirtaş sözleri sonrası geri adım attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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CHP’li Aykut Erdoğdu Selahattin Demirtaş sözleri sonrası geri adım attı

HDP ile gizli ittifak yürüten CHP her seferinde terör örgütü PKK'nın ve onun savunucularını savunma yolunu seçiyor. Geçtiğimiz günlerde terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş ile ilgili sözleri büyük tepki toplayan CHP'li Aykut Erdoğdu geri adım attı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirlemeye çalışan Millet İttifakı'nda çok seslilik sürüyor.

"Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusuna yanıt aranırken, CHP'li Aykut Erdoğdu'dan geçtiğimiz günlerde skandal bir Selahattin Demirtaş açıklaması gelmişti.

"DEMİRTAŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRSE..."

Aykut Erdoğdu, katıldığı bir televizyon programında "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

AYKUT ERDOĞDU'DAN GERİ ADIM

CHP'li Aykut Erdoğdu, tepki çeken bu sözlerinin ardından geri adım attı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan Erdoğdu, "Bu akşam tartışma programlarında beni konuşacaklarmış… Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır…" dedi.

MİLLET İTTİFAKI DEĞİL DEMİRTAŞ İTTİFAKI!

Öte yandan, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin ittifak şartlarını açıklamasına günler kala CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gelen bu açıklamaya çok sert tepki göstermişti.

Özalan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilir inşallah. Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama düşük ihtimal." ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı’nın adayı Demirtaş mı? MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI DEMİRTAŞ MI?
Millet İttifakı’nın adayı Demirtaş mı?

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