Hacet namazı nasıl kılınır?| Ölümü istemek caiz mi?

KADIN MADDİ BİR KARŞILIK ÖDEYEREK KOCASINDAN BOŞANMAYI TALEP EDEBİLİR Mİ?

Edebilir. Kadın kocasına 'Şu kadar mal vereyim beni boşa' veya 'beni boşarsan sana şu kadar mal vereceğim' diyerek boşayabilir.

Burada erkeklere bir tavsiye var. Verdiğiniz mehirden fazlasını istemeyin.