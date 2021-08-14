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Mülteci karşıtı CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kaldırımları mültecilere döşettiği iddia edildi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.08.2021 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021
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Mülteci karşıtı CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kaldırımları mültecilere döşettiği iddia edildi

Bolu'da mültecilere yönelik ırkçı tavırlarıyla gündeme gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği iddia edildi. Özcan geçtiğimiz aylarda mültecilerin şehri terk etmeleri için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklamıştı.

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın il genelinde mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklamasına rağmen kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçti.

ARAPÇA KONUŞUYORLAR

Tanju Özcan'ın kentteki bazı belediye işlerini mültecilerin çalıştığı firmalara verdiği belirtilirken, şehirdeki kaldırımları döşeyen kişilerin kendi aralarında Arapça konuşup Arapça müzikler dinlediği belirtildi.

"BANA FAŞİST DİYECEK. HİÇ UMURUMDA DEĞİL"

Açıklamalarından sonra kendisine tepkilerin geleceğini ancak umurunda olmadığını belirten Özcan, "Bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da bunlar. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikayetleri her gün alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZCAN EVİNDE MÜLTECİ ÇALIŞTIRDI

Her fırsatta "Mültecileri istemiyoruz, göndereceğiz" açıklaması yapan CHP'li Özcan'ın evinde sigortasız olarak bir mülteciyi hizmetçi olarak çalıştırdığı öne sürüldü. Bolu'da yerel düzeyde yayın yapan bir siteye konuşan Afganistanlı Muhammed, Özcan'a, "Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı?" sorusunu yöneltti.

CHP'Lİ BAŞKAN YEMEK YARDIMLARINI KESMİŞTİ

Haberde, Muhammed'in "Kimse kendi keyfi için ülkesini terk edip başka bir ülkeye gelmez. Afganistan'da dayanabildiğim kadar dayandım. Bolu'da da tek kalıyorum. Madem sevmiyor istemiyor bizi, neden bir sene boyunca sigortasız bir mülteciyi evinde hizmetçi olarak çalıştırdı? Bolu Belediyesi eskiden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyordu. Mülteciler burada bir tas çorba bulamıyordu. Tanju Özcan bu yardımı kesti. İnsanlar da artık dilenmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

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