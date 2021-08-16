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Okullar hangi tedbirlerle açılacak?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Okullar hangi tedbirlerle açılacak?

Son dakika haberine göre: Okullar ve üniversitelerde eğitim hangi tedbirlerle başlayacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber muhabiri Ece Altuğ’a önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, vatandaşlar yüz yüze eğitim ile ilgili detayları merak ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, okullar hangi tedbirlerle açılacak? sorusuyla ilgili A Haber muhabiri Ece Altuğ'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kayıpmaz'ın açıklamalarından satır başları:

OKULLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ

Özellikle 1.5 yıldır eğitimden uzak kalan gençlerimiz çocuklarımız artık bu sonbahar itibarıyla büyük olasılıkla okullarına kavuşmuş olacaklar. Burada özellikle yüz yüze eğitimin önemine bir kez daha vurgu yapalım. Pandemi şartlarında sağlık ön planda düşündüğünüzde çocukları riske atmamak anlamında uzaktan eğitim veya hibrit eğitim modelleri denenebilir ama hiç birisi yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yüz yüze eğitiminde bu sonbahar itibarıyla açılmasını bekliyoruz.

OKULLARDA YAPILMASI GEREKENLER

Bu sırada da tabi güvenle okulları nasıl açacağız bunları konuşmalıyız. Dünyadaki önemli hekimler birlikleri, pediatri dernekleri özellikle bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Çocuklar için okulların nasıl güvenli olabileceğine dair. Bunun için ülkemizde hem Bilim Kurulumuzdaki hocalarımız hem de başka hocalarımız da özellikle çalışmalar yürütüyor. Bu noktada okullarda öğrencilerimizin bulunacağı ortamların düzenlenmesi çok önemli. Buna yönelik olarak da hazırlıklar yapılıyor. Burada bir kalabalık oluşmaması önemli. Çocuklarımızın ders sırasında maskeli olması önemli. Sınıflarımızın iyi havalandırılması önemli. Pencereyle havalandırma mutlaka 20 dakikada bir yapılmalı. Tenefüslerin arasında da mutlaka kapı veya pencere açılarak mutlaka sınıfların havalandırılması sağlanmalı.

ERİŞKİNLERİMİZ AŞILARINI OLMALI

Bir yandan erişkinlerimiz var. Aşı hakkı tanınmış durumda. Onların da aşılarını olması hem kendileri hem de sevdiklerini koruma açısından önem taşıyacak. Aşı olmuş kişiler bu virüsle karşılaşsalar dahi hastalığı aşı olmamışa göre çok daha hafif atlatıyorlar. Örneğin bulunduğumuz acil servis ve yoğun bakımlara duydukları ihtiyaç çok daha az. Hem ülkemizdeki gerçek yaşam verileri bunu söylüyor hem uluslararası yaşam verileri bunu söylüyor. Ondan dolayı riski de en aza indirmek için erişkinlerimizin öncelikli olarak kendilerine tanınan aşılarını tamamlaması çok önemli.

VELİLERE AŞI UYARISI

Okulların güvenli şekilde açılması açısından velilerin de aşılanması çok önemli. Sonuçta bir insan hareketliliğin artacağı bir durum okulların açılması. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla gidip gelmeler olacak. Bu sırada riski en aza indirmemiz açısından ve toplum bağışıklık hedefine ulaşabilmemiz açısından da bireysel olarak aşılanmamız önemli. Biz aşılandığımızda hem sevdiklerimizi koruyacağız hem etrafımızdaki insanları koruyacağız ve en önemlisi içinde yaşamış olduğumuz toplumu koruyacağız.

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