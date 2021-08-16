Okullar hangi tedbirlerle açılacak?

ERİŞKİNLERİMİZ AŞILARINI OLMALI

Bir yandan erişkinlerimiz var. Aşı hakkı tanınmış durumda. Onların da aşılarını olması hem kendileri hem de sevdiklerini koruma açısından önem taşıyacak. Aşı olmuş kişiler bu virüsle karşılaşsalar dahi hastalığı aşı olmamışa göre çok daha hafif atlatıyorlar. Örneğin bulunduğumuz acil servis ve yoğun bakımlara duydukları ihtiyaç çok daha az. Hem ülkemizdeki gerçek yaşam verileri bunu söylüyor hem uluslararası yaşam verileri bunu söylüyor. Ondan dolayı riski de en aza indirmek için erişkinlerimizin öncelikli olarak kendilerine tanınan aşılarını tamamlaması çok önemli.