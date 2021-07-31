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Konya'daki katliamın ardından CHP ve HDP'nin yapacağı ziyaret hayra alamet değil! Mahmut Övür Konya'da yapılan saldırıyı A Haber'e değerlendirdi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Konya'daki katliamın ardından CHP ve HDP'nin yapacağı ziyaret hayra alamet değil! Mahmut Övür Konya'da yapılan saldırıyı A Haber'e değerlendirdi

Gazeteci Mahmut Övür Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından CHP ve HDP'nin bugün bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Övür bu olay üzerinden siyaset yapılmasının çok tehlikeli olduğunu vurgularken, ziyaret için "hayra alamet değil" ifadelerini kullandı.

Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken katliamı yapan kişi ya da kişiler evi de ateşe verdi. Gazeteci Mahmut Övür Konya'daki saldırıyı ve CHP-HDP heyetlerinin bugün bölgeye yapacakları ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının bir adli olay olduğunu vurgulayan Övür, CHP-HDP'nin bu olay üzerinden bir siyaset devşirme çabasının çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Mithat Sancar'ın saldırıya ilişkin iktidarı suçlayan tavrının yanında CHP'nin de bu yolda ilerlediğini söyleyen Övür, bu kadar tehlikeli bir şeyi siyasi olarak kullanmanın çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

CHP ve HDP'nin Konya'ya yapacağı ziyaret için "hayra alamet değil" diyen Övür, teröre karşı ses çıkarmayanların ve yangınları görmeyenlerin bu olayı siyasete çevirdiğini ifade etti.

CHP KONYA'YA GİDİYOR

CHP heyetinin, aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü olayın ayrıntılarını araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan katliamın ardından, heyet kurulması talimatı verdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'den oluşan heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya'da olacak." ifadesi kullanıldı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya'da olacak. Bütün muhalefet partilerinin liderlerini ve demokrasi güçlerini de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP Konya'daki katliamın ardından neden bölgeye gidiyor? CHP VE HDP KONYA'DAKİ KATLİAMIN ARDINDAN NEDEN BÖLGEYE GİDİYOR?

Konya'da katliam! 7 kişi öldürüldü! Ev ateşe verildi KONYA'DA KATLİAM! 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ! EV ATEŞE VERİLDİ

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