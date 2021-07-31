Türkiye'nin kendi dijital parası olacak! Pilot uygulama eylül ayında
ÖZEL HABER A Haber
Geçtiğimiz yıl dijital paralarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekip kuracağını açıklamıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında pilot uygulama da eylül ayında başlayacak.
Merkez bankaları kendi dijital para birimlerini oluşturmaya yoğunlaştı. Türkiye, kendi dijital parasını üretmek için geri sayıma geçti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor" açıklamasını yaptı.
A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, "Dijital para ile kripto para arasında büyük fark var. Çünkü dijital para merkez bankalarının çıkardığı bir para." dedi.
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