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Türkiye'nin kendi dijital parası olacak! Pilot uygulama eylül ayında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Türkiye'nin kendi dijital parası olacak! Pilot uygulama eylül ayında

Geçtiğimiz yıl dijital paralarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası  ekip kuracağını açıklamıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında pilot uygulama da eylül ayında başlayacak.

Merkez bankaları kendi dijital para birimlerini oluşturmaya yoğunlaştı. Türkiye, kendi dijital parasını üretmek için geri sayıma geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor" açıklamasını yaptı.

A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, "Dijital para ile kripto para arasında büyük fark var. Çünkü dijital para merkez bankalarının çıkardığı bir para." dedi.

DİJİTAL PARA,, ENFLASYONLA MÜCADELEYE KATKI SUNABİLİR Mİ?

Özlem Doğaner, "Kayıt altında olduğu için her şey dijital platform üzerinden olacağı için tamamen bütün fiyatların ortada olduğu bir durum." ifadelerini kullandı.

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