Türkiye'nin kendi dijital parası olacak! Pilot uygulama eylül ayında

DİJİTAL PARA,, ENFLASYONLA MÜCADELEYE KATKI SUNABİLİR Mİ?

Özlem Doğaner, "Kayıt altında olduğu için her şey dijital platform üzerinden olacağı için tamamen bütün fiyatların ortada olduğu bir durum." ifadelerini kullandı.