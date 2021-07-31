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CHP ve HDP'nin Konya provokasyonuna tepki: Yeni Kobani olaylarına izin verilmeyecek

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Giriş: 31.07.2021 03:09
Güncelleme:31.07.2021 03:10
Konya'da aralarında husumet bulunan iki ailenin çatışmasında 7 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada ise yaşanan bu adli olayla ilgili siyasi algı operasyonu yaparak Türk-Kürt çatışması çıkarma girişimlerine Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran sert tepki gösterdi. Olayın 2010 yılından itibaren bir süre bir olay olduğunu söyleyen Kıran, 12 Mayıs'ta bu adli olayla ilgilide 6 kişinin tutuklandığını söyledi. Öte yandan HDP ve CHP'nin Konya'ya gitme kararını provokoasyon girişimi olarak değerlendiren Kıran, "Güvenlik güçlerinin Kobani olaylarında olduğunu gibi bu provokasyona izin vermeyecektir." dedi.

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