CHP ve HDP'nin Konya provokasyonuna tepki: Yeni Kobani olaylarına izin verilmeyecek

Konya'da aralarında husumet bulunan iki ailenin çatışmasında 7 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada ise yaşanan bu adli olayla ilgili siyasi algı operasyonu yaparak Türk-Kürt çatışması çıkarma girişimlerine Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran sert tepki gösterdi. Olayın 2010 yılından itibaren bir süre bir olay olduğunu söyleyen Kıran, 12 Mayıs'ta bu adli olayla ilgilide 6 kişinin tutuklandığını söyledi. Öte yandan HDP ve CHP'nin Konya'ya gitme kararını provokoasyon girişimi olarak değerlendiren Kıran, "Güvenlik güçlerinin Kobani olaylarında olduğunu gibi bu provokasyona izin vermeyecektir." dedi.

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