A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde yangınlarda kullanılan insansız helikopteri görüntüledi! Peki nasıl kullanıyor?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yangın Harekat Merkezi'nden helikopter ile havadan denetim yapacak ve yanım bölgelerini inceleyecek.

İnsansız helikopterle birlikte yangının olduğu bölgeler izlenebiliyor. Bu helikopter havada 8 saat görev yapabilme özelliğine sahip ve ön tarafında yüksek çözünürlüklü bir termal kamera var.