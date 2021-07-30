A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde yangınlarda kullanılan insansız helikopteri görüntüledi! Peki nasıl kullanıyor?
Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini 3 gündür aralıksız şekilde havadan ve karadan sürdürüyor. Bu süreçte Türkiye teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor ve bunlardan biri de insansız helikopter. Peki yangında insansız helikopter nasıl kullanılıyor? A Haber Yangın Harekat Merkezi’nde yangınlarda kullanılan insansız helikopteri görüntüledi. İşte tüm detaylar…
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yangın Harekat Merkezi'nden helikopter ile havadan denetim yapacak ve yanım bölgelerini inceleyecek.
İnsansız helikopterle birlikte yangının olduğu bölgeler izlenebiliyor. Bu helikopter havada 8 saat görev yapabilme özelliğine sahip ve ön tarafında yüksek çözünürlüklü bir termal kamera var.
Kamera ile birlikte çevreyi anbean izliyor ve anlık olarak harekat merkezine iletiyor. Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip ve saatte 160 km hıza ulaşabiliyor. Harekat merkezlerinde yangınlara karşı bu teknolojik araçlar da kullanılıyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN FARKI
- Operasyonel ilk uçuşunu Manavgat'ta yaptı
- Yangın yönetiminde özellikle gece kullanımı için alındı
- Yüksek çözünürlüklü termal kameraları ile anlık görüntü aktarıyor
- Yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip
- 20 bin feet yükseklik ve saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabiliyor
- Havada 8 saate kadar kalabiliyor
- Türk teknoloji şirketi askeri ve sivil alandaki ihtiyaçlar için tasarladı
Araç, yangın koordinasyon merkezine anlık görüntü aktarıyor, yangının gidişatına ve sıcak bölgelere dair detaylı bilgileri, yangın kontrol merkezi ile anlık paylaşıyor. Titra teknolojisi kullanılarak yaklaşık 2,5 senedir devam eden Ar-Ge projesiyle geliştirilen helikopter, 20 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.
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