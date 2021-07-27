A Haber itibarsızlaştırılmak isteniyor! Fonlanan medya kurumlarında AK Parti'yi destekleyen bir yazı çıksın bakalım ne olacak? Merve Şebnem Oruç'tan flaş açıklamalar

EN HAFİF İFADELER "YALAKA VE YANDAŞ"

Bir köşe yazarı olarak tarzımı ve durduğum yeri söylemekten çekinmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf vermiyorum evimde de gelip bana hediye sunmuyor. Ama bunun yanında ben bağımsız olmayan bir gazeteci olarak her gün hakaret işitiyorum. Duyduğum en hafif ifadeler 'yalaka ve yandaş'. O kadar kabak tadı verdi ki artık.