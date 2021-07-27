A Haber itibarsızlaştırılmak isteniyor! Fonlanan medya kurumlarında AK Parti'yi destekleyen bir yazı çıksın bakalım ne olacak? Merve Şebnem Oruç'tan flaş açıklamalar
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci-Yazar Merve Şebnem Oruç Türkiye'de fonlanan medya kuruluşlarının yayın politikalarına ve milli yayın yapan A Haber gibi kurumlara yönelik yapılan itibarsızlaştırma operasyonlarına değindi. Oruç konuşmasında konuya ilişkin "Milli yayın yapanlara onlar seni besliyor bunlar seni besliyor diyorlar. Bunları diyenler fonlanan medya kuruluşları. Ülkede öyle bir nefrete sebebiyet veriyorlar ki. Peki onları kim besliyor? " ifadelerini kullandı.
Gazeteci-Yazar Merve Şebnem Oruç A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında fonlanan medya kuruluşlarının yayın politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
EN HAFİF İFADELER "YALAKA VE YANDAŞ"
Bir köşe yazarı olarak tarzımı ve durduğum yeri söylemekten çekinmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf vermiyorum evimde de gelip bana hediye sunmuyor. Ama bunun yanında ben bağımsız olmayan bir gazeteci olarak her gün hakaret işitiyorum. Duyduğum en hafif ifadeler 'yalaka ve yandaş'. O kadar kabak tadı verdi ki artık.
A HABER İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR
A Haber itibarsızlaştırılıyor, TRT itibarızlaştırıyor. Milli yayın yapanlara onlar seni besliyor bunlar seni besliyor diyorlar. Bunları diyenler fonlanan medya kuruluşları. Ülkede öyle bir nefrete sebebiyet veriyorlar ki. Peki onları kim besliyor?
BİR TANE OLUMLU YAZI ÇIKSIN GÖRELİM
Fonlanan medya kurumlarında AK Parti'yi destekleyen ya da Kanal İstanbul'un destekleyen bir tane olumlu yazı çıksın bakalım ne olacak? Bunu bir deneyelim test edelim.
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