Fonlanan medya gerçeği ne? Tarafsız basın maskesi altında Türkiye düşmanlığı! Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş fonlanan medya kuruluşlarının ortak yönlerini ele aldı. Bu tarz bir olayın bir anda nasıl gündeme geldiğine yönelik tahminlerini açıklayan Kızıltaş, bu kurumların Türkiye'de Erdoğan düşmanlığı kılıfı altında Türkiye düşmanlığı yaptığını ifade etti. Fonlanan kurumların ortak noktalarını da açıklayan Kızıltaş, "Bunların yaptığı yayınları herhangi bir Avrupa ülkesinde yapsanız canınıza okurlar. Bunların Türkiye'de yaptığı şeyi Almanya'da yaparsanız sizi uçururlar." ifadelerini kullandı.
Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında fonlanan medya kuruluşları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
PAYDAŞLARIN BİRİNDE SORUN OLMUŞ OLABİLİR
Medya kuruluşlarında bu tarz durumların yaşandığı söyleyen Kızıltaş, bu konuda bu olayın ortaya çıkmasında paydaşlardan birinin alacağı paya ilişkin bir problem olduğunu ifade etti.
ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI KILIFI ALTINDA...
Medya sektöründe beşinci kol faaliyetlerinin çok olduğunu söyleyen Kızıltaş, bu kuruluşların Erdoğan düşmanı kılıfı altında Türkiye düşmanlığı beslediklerini ifade etti.
HİÇBİRİ TÜRKİYE İLE SEVİNMEDİ
Bu kuruluşların yayın çizgilerine bakıldığında Türkiye ile birlikte sevinmeyen, bakın bugünlerde Kurban Bayramı'ndayız. 84 milyon insanın 2 milyar insan Müslüman ile mutluluğunu paylaştığı günlerdeyiz. Bunların hiçbirisinde bayram ile ilgili bir şey gördünüz mü? Sanki yedikleri pirzola ağaçta yetişiyor. Bayramda bu kurumlarda böylesine olumsuz bir tavır vardı.
DOĞAL GAZ BULUNMASINI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR
"Türkiye Karadeniz'de 350 milyar metreküp doğal gaz buldu. Bunlara bakın hepsi bunu itibarsızlaştırmaya çalıştı. Türkiye'yi sevindirecek olaylar işlerine gelmiyor. Muhalefet de bu işlerden rahatsız oluyor. Türkiye'yi üzen şeyler bunları üzmemekle birlikte aksine mutlu oluyorlar."
TÜRK İNSANININ MORALİNİ BOZACAKSINIZ EMRİ
" '84 milyonla beraber sevinmeyeceksiniz. Onlarla beraber üzülmeyeceksiniz. Siz iktidara karşıymış gibi yaparak sürekli olarak Türk insanının moralini bozacaksınız' tarzında bir emir almış gibiler."
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Basın yayın organlarının, medyanın dışarıdan fonlanması ve ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir, bir ulusal güvenlik meselesidir." dedi.
Çavuşoğlu, Antalya'da televizyon, gazete, web haber ve radyo yayınları bulunan Lider Medya'nın genel merkezinin açılış törenindeki konuşmasında, demokrasinin önemli güçlerinden medyanın güzellikleri anlattığı gibi yöneticilerin eksiklikleri görmesine de vesile olduğunu belirtti.
Medyanın tarafsız, bağımsız olabilmesi için ekonomik güce de sahip olması gerektiğinin farkında olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının zaman zaman "yandaş", "onun, bunun yanında" gibi eleştirilere maruz kaldığına dikkati çekti.
Bu durumun dünyanın her yerinde var olduğunu aktaran Çavuşoğlu, örneğin İngiltere'de, ABD'de hangi gazetenin ya da televizyonun demokrat, cumhuriyetçi veya muhafazakar olduğunun bilindiğini kaydetti.
Basın yayın organlarının ya da yönetenlerinin farklı ideolojileri olabileceğini ancak temel ilkelerden şaşmamak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye'de iktidarı destekleyen de acımasızca eleştiren yayın kuruluşları da var. Bu da doğal, bunlar da olacak. Bizi eleştirenlerden bazen hoşlanmıyoruz oysa bu demokrasinin bir gereğidir. Oysa son günlerde başka tartışmalara şahit oluyoruz. Özellikle basın yayın organlarının, medyanın dışarıdan fonlanması ve ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde başkaları tarafından yönetilmesi de son derece tehlikelidir, bir ulusal güvenlik meselesidir. O nedenle medyamızın, basınımızın her bakımdan bağımsız ve tarafsız olması, demokrasimiz, ülkemiz, geleceğimiz için önemlidir."
TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVENİNE SALDIRIYORLAR
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise konuya ilişkin "Dünden beri 'Türkiye süper güç olamaz', 'Türkiye bölgesel güç değil' söylemleri var. Bunu 'fondaş' gazeteciler söylüyor. Neden 'fondaş' diyorum? Dün Amerikalı bir kuruluş, Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika'nın içeride 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine, Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyor" ifadelerini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYİZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlere ilişkin, "Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.
Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti.
Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurguladı.
Medyanın, iç ve dış vesayet odakları tarafından ilgi duyulan bir alan olduğunu da bildiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:
"Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz.
Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor! Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı! Bu kez iki isim...
- Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...
- Ve son dakika belli oldu! SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi! 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdam...
- Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları ayın kaçında açıklanır? İşte takvim...
- LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile LGS tercihleri açıklandı mı? Öğrencilerin gözü orada...
- Muğla'da son dakika deprem! 22 Temmuz 2021 Muğla'da deprem mi oldu? Son depremler listesi...
- BİM'e cuma günü neler gelecek? 23 Temmuz 2021 BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...
- Bayramdan sonra emekliye güzel haber! 1200 TL zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam gündemde!