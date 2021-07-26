Fonlanan medya kurumlarının paraları nerede toplanıyor? Diyarbakır'da PKK destekçilerine para verildi I İlker Yücel'den A Haber ekranlarında flaş açıklamalar

ABD NE İSTİYOR?

Türkiye'nin kontrol edilebilir bir ülke olmadığını için batı fonlanan medya kuruluşlarında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık hedef alındığını söyleyen Yücel, Amerika'nın Türkiye'deki medyayı nasıl kontrol altına almaya çalıştığını canlı yayında anlattı. ABD tarafından yayınlanan rapora değinen Yücel, raporda ABD'nin Türkiye'de bir medya inşa edilmesi gerektiğini ve bu medya kuruluşların bağımsız görünmesi taraftarı olduğunu ifadelerinin yer aldığını söyledi.