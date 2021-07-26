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Fonlanan medya kurumlarının paraları nerede toplanıyor? Diyarbakır'da PKK destekçilerine para verildi I İlker Yücel'den A Haber ekranlarında flaş açıklamalar

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Fonlanan medya kurumlarının paraları nerede toplanıyor? Diyarbakır'da PKK destekçilerine para verildi I İlker Yücel'den A Haber ekranlarında flaş açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel medyada yaşanan yabancı fon tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı medya yapısına değinen Yücel, Biden'ın hedefini de açıkladı. Fonlanan medya kuruluşlarında Türkiye'yi ilgilendiren konuların hiçbir zaman haber yapılmadığını söyleyen Yücel, fonlanan kurumların nereden koordine edildiğini canlı yayında paylaştı. Ayrıca Diyarbakır Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kurumu'nun doğu bölgesindeki korucuları hedef aldığını söyleyen Yücel, bu kuruma dair detayları da açıkladı.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında medyada yaşanan yabancı fon tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD NE İSTİYOR?

Türkiye'nin kontrol edilebilir bir ülke olmadığını için batı fonlanan medya kuruluşlarında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık hedef alındığını söyleyen Yücel, Amerika'nın Türkiye'deki medyayı nasıl kontrol altına almaya çalıştığını canlı yayında anlattı. ABD tarafından yayınlanan rapora değinen Yücel, raporda ABD'nin Türkiye'de bir medya inşa edilmesi gerektiğini ve bu medya kuruluşların bağımsız görünmesi taraftarı olduğunu ifadelerinin yer aldığını söyledi.

"DİYARBAKIR ANNELERİ'NİN HABERİNİ GÖREMEZSİNİZ"

Türkiye'de değişen bir medya manzarası olduğunu söyleyen Yücel, "Fonlanan kuruluşlarda Diyarbakır Anneleri'nin haberini göremezsiniz. Yada Mehmetçik'in kahramanlıkları anlatan haberler bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

O KURUMU İŞARET ETTİ

Sabancı Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Politikalar Merkezi isimli bir kurum üzerinden Türkiye'ye gelen fonların koordine edildiği ve bu fonların hangi kuruluşlara gitmesi gerektiğinin burada belirlendiğini söyleyen Yücel, bu kurumun fonlar konusunda merkez olduğunu ifade etti.

DİYARBAKIR'DA PKK DESTEKÇİLERİ FONLANDI

"Diyarbakır Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kurumu'nun bir fon projesinden bahsedeceğim. Bunlar korucularımızı hedef alan bir rapor yayınlıyor. Sonra para geliyor. Bu raporu yazan 5 kişi terör örgütüne destekten hüküm yemiş kişiler. Doğrudan terör örgütünün desteklerini alacak kişiler burada çalışıyorlar."

ABD'NİN İZİN VERDİĞİ KADAR ÖZGÜRLER

"ABD'den para alıp özgür yayın yapma hakları yok. Onların izin verdiği para kadar özgürler. ABD'nin Türkiye'de iktidarı değiştirme isteği var. 2 gazete bu ülkede 4 kere yalan manşet attı"

PARA ALIP ONLARIN KILICINI SALLIYORLAR

"Bu medya tamamen Türkiye'de Biden'ın iktidarı yıkma isteğine yönelik çalışıyor. Para alıp onların kılıcını sallıyorlar. Bağımsızız diyenler en bağımlılardır."

Fonlanan medya gerçeği ne? FONLANAN MEDYA GERÇEĞİ NE?

Fonlanan medyanın gerçekleri neler? İlker Yücel A Haber'de açıkladı FONLANAN MEDYANIN GERÇEKLERİ NELER? İLKER YÜCEL A HABER'DE AÇIKLADI

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